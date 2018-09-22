Kastamonu'da dolu yağışında gözünden yaralanan "Yumak" isimli kedi tedavi ediliyor.

Kentte geçen hafta etkili olan dolu, araç ve binaların yanı sıra hayvanlara da zarar verdi.

Ceviz büyüklüğündeki dolunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan kedi, sahibi tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi ediliyor.

Kedinin sahibi Saide Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki evlerinde ailesiyle yaşadığını söyledi.

"Yumak"a 8 yıldır baktıklarını belirten Uzunoğlu, "Birçok yavrusu var. Aslında bahçemizde ailece yaşıyorlardı. Dolu yağışının olduğu gün gözüne dolu çarptı ve ondan sonra bizden kaçmaya başladı. Dolunun etkisiyle korkmaya başladığı için yanımıza yanaşmadı. Bugün sabah sanırım acıktığı için yanımıza geldi. Ben de yakaladım, karnını doyurdum. Gözünün durumunun kötü olduğunu görünce veterinere götürdüm." diye konuştu.

Veteriner hekim Semih Köse de kedinin gözünde dolu nedeniyle ağır zedelenme olduğunu kaydederek, "Getirildiğinde gözünde ağır bir enfeksiyon vardı. Hemen tedavisine başladık. Genel ve lokal antibiyotik tedavisine başlanıldı. 4-5 gün sürecek tedavi sonrası gözün durumuna göre ne yapılacağına karar vereceğiz. Antibiyotik tedavisinin ardından göz ve çevresindeki iltihabı temizleyip kedimizin gözünü kurtarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür durumlarda tedavinin çok önemli olduğunu vurgulayan Köse, "Kedimiz bize getirilmeseydi iltihap daha da büyüyüp hayatına mal olabilirdi. O nedenle bu tür durumların hafife alınmaması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

