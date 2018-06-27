Dolunay Oğlak burcunda! Sağduyu çağrısı

KOÇ Sevgili Koçlar 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, hem kişisel ihtiyaçlarımızın farkında olmamız hem de dış dünya ile bağımızı güçlü tutarak sorumlu bir birey gibi davranmamız gerekiyor. Hayat bizi ister istemez büyütüyor, olgunlaştırıyor. Buna kayıtsız kalamayız. Mars gökyüzünde geriliyor. Yöneticiniz size hedef belirlemenizi, daha önce verilmiş kararları tekrar gözden geçirmemizi söylüyor. Görünen o ki, bu Dolunayda işimiz kolay değil ancak başaramayız diye bir şey yok. Şimdi ufak tüyolar vereyim. Bunlar size yardımcı olur. Sorumluluklar öncelikle kıymetli. Yaptığımız işten, attığımız adımdan emin olmamız, kendimize bir yol çizmemiz lazım. Belki çalışıyoruz belki de evde yaşamını sürdüren biriyiz. Hiç fark etmez. Duygusallık bir yere kadar. Gerçekçi olmak vaktidir. İşinizde yükselmek, eğer bir problem varsa bunu çözmek için o meşhur inisiyatif alma özelliğinizi kullanmalısınız. Canla başla çalışmalı, işimize sarılmalı, iş ortamını ciddiye almalı, hayatın bir oyun olmadığını bilmeliyiz. Maddi ve manevi anlamda çıkarlarınızı en iyi siz koruyabilirsiniz. Tabii ki hak ettiğimiz ne ise onu alacağız. Kimsenin sizi hafife almasına izin vermeyin. Ancak siz de, gerçekçi olun. Demek ki bu Dolunayda plan ve projelerimizi, hedefimizi belirleyeceğiz, neler yapabiliriz onu düşüneceğiz. İşimize önem vereceğiz. Birey olarak hem kendimize hem başkalarına olan sorumluluğumuzu unutmayacağız.

BOĞA Sevgili Boğalar 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, alıştığınız çevre ve ortam dışına çıkarak büyük resme bakmanızı sağlıyor. Bu eğitimden, iş hayatına, ticaretten özel yaşantınıza kadar her alanda önem taşıyor. Satürn şu aralar geriliyor. Bu durum, mevcut çevremiz veya yaptığımız işlerden memnuniyetimizi sorgulamamızı sağlıyor. Belki başka bir yer, ülke, yenilik veya iş düşünüyoruz. Bunları akıllıca gözden geçirmemiz lazım. Mars-Kova burcunda geriliyor. İş hayatımızla ilgili kararları tekrar ele almalıyız. Hazırlanmalıyız veya ne derece doğru olur, gözden geçirmeliyiz. Tabii ki alıştığımız bir düzen var. Yıllardır bir çevrede, insanlar arasındayız. Ancak şimdi başka bir yere gitmek arzusu duyabiliriz. Bunu da çok dikkatli ele almamız lazım. Oldubittiye getirmemeliyiz. Bu Dolunay, neyi ne kadar bildiğinizi, hangi konularda tecrübeniz olduğunu size soruyor. Bir maceraya izin vermiyor. Bastığın yeri, atacağın adımı bil diyor. İlişki ve iş ortaklıkları cazip gelebilir. Hatta birileri destek sunabilir veya biz bunu talep ederiz. Ancak gerçekçi olmalı, verilen sözlerin, yaşanan ilişkinin tarafsız gözlemcisi olarak enine boyuna düşünmeliyiz. Yayıncılık, ticaret, satın alma, eğitim, çevre değişikliği, kişisel gelişim içeren her mesele bu Dolunayda önem taşıyor.

İKİZLER Sevgili İkizler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, geleceğin güvence altına alınması yönünde sadece kendinizi değil, başkalarına karşı sorumluluğunuzu da hatırlatıyor. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn geriliyor. Bu gösteriyor ki, parasal konular şakaya gelmez. Bir hayli ciddiyetle bakmam lazım. Sözgelimi krediler, yasal konular, eşin parası veya başlarından beklentimiz olan şeylerde yavaşlama ve test sürecindeyiz. Öyle aklımıza estiği gibi, içimizden geldiği gibi harcamalar yapamayız. Risk alamayız. Birilerine güvenip yola çıkamayız. Mars-Kova burcunda aynı Satürn gibi geri hareketini sürdürüyor. Macera hevesimizi yükseltiyor. Kaçıp gitmek arzusu, bir yerlerde yaşamak özlemi, değişim, yenilik ve dış dünya ilgimizi fazlasıyla çekiyor. Ancak, hangi şartlarda bunu yapacağız. Kime güveneceğiz. Nereden ne alabiliriz. Kimler yardımcı olur. Başkalarına bağımlı bir planlama yanlış olur. Oysaki hedefimiz eğer bu ise, ancak kendimize güvenebiliriz. Bu Dolunayda böyle bir radikal karar üzerinde çok iyi analiz etmek gerekir. Sözgelimi çalışmak için, başka bir yere gitmek fikri güzel ama ne denli sağlam ve garantili. Buna bakmak lazım. Kredi çekmek iyidir tabii ki ancak ne ödeyeceğiz, faizler ne durumda. Artı ve eksileriyle bir şeyleri ele almadan yola çıkamayız.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunayda, kişisel arzu ve isteklerinizin karşılanması kadar, ilişkinizin hayatınızdaki önemi ve sorumluluğu da kıymet taşıyor. Karşıt burcunuzda gerileyen Satürn, bu Dolunayda bize, ilişki kararlarının dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini söylüyor. Ciddi ve sorumluluk alabilen kişilere yönelmeliyiz. Eğer evliysek, eşimizin sorumluluk konusunda bilinçli olması gerekir. Çocuklarımızın geleceği veya çocuk sahibi olmakla ilgili konuların ortaklaşa gözden geçirilmesi lazım. Mars-Kova burcunda geriliyor. Bu gösteriyor ki, maddi konuların, birilerinden aldığınız desteğin, harcamaların, yatırımları, davaların, kredilerin geriye dönük şekilde hesabının yapıldığı dönemdeyiz. Şuradan şu gelir, buradan bu gelir diye hesap ediyorsak, o hesap yanlış olabilir. Nerelere para harcıyoruz, kimlerle ilişkimiz var, aramızdaki finansal sorunları nasıl çözüyoruz, borçlarımız ve alacaklarımızı belli bir plan ve sorumluluk çerçevesinde yapıyor muyuz, bütün bunlar çok önemli. Eğer evlilik düşünüyorsak, partnerimizin geliri ne durumda, birlikte yol alabilecek kadar ciddi düşünen biriyle mi beraberiz, bunlara da bakmak gerekecek. Bu Dolunay, sorumsuz davranan bir partnerle yaşanacak sıkıntıları işaret edebilir veya biz eğer bu sorumluluğa sahip değilsek, partnerimiz bizi uyarabilir.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, duygusal yanlarınızı, güvence arzunuzu işaret ettiği gibi, başkalarına karşı sorumluluğunuzu, işlerinizi düzgün ve disiplinli şekilde ele almak gerektiğini işaret ediyor. Dolunayın yöneticisi Satürn geriliyor. Bu gösteriyor ki, sağılımız, çalışma şartlarımız ve günlük hayatımızda sorumluluklarımız bir hayli önemli taşıyor. Bunlar zaman zaman bizi yoruyor, zorluyor. Bunlara bir bakacağız. Bizden kaynaklanan bir durum mu, sözgelimi çalışmak istememek, sağlık nedeniyle verimli olamamak gibi. Bir başka durum, uzun zamandır çaba verdiğimiz ve sorumluluk aldığımız işlerin bitirilmesi zorunluluğudur. Bu daha sonra sizin yükselmenizi sağlayacaktır. Sabırlı olmanız gerekebilir. Belki siz, aylar önce yeni bir işe girdiniz ve alışma dönemindesiniz. Bunun zorluğunu yaşıyorsunuz. Böyle bir durumdaysanız, lütfen kendinizi de ihmal etmeyiniz. Sorumluluklar gereklidir ancak kendinizi perişan edecek kadar değil. Mars-Kova burcunda geriliyor. Bu durum, evlilik-boşanma veya ilişki konularında değişimlerin ve yenilikleri işaretçisidir. Fakat bunların tam olarak yerine oturması, doğru bir kararın verilmesi Eylül ortasını bulabilir. Aceleye getiremeyiz. Finansal konularda evinizin ihtiyaçları, alış-satış gibi konularda tabii ki dikkatlice hesabımızı yapmalıyız. Çıkarlarımızı korumalıyız.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyada aradığımız güvence, başkalarıyla kurulan bağlantılar, paylaşımların niteliği ciddileşiyor ve bizi sorumluluk almaya çağırıyor. Alıştığımız kişiler, aşina olduğumuz ortamlar kadar, çocuklarımız varsa onların yaşamı, çocuk sahibi olmak istiyorsak hayatımıza ne gibi etkileri olur bunları önemsiyoruz. Aşkta daha ciddiyiz ve gelir geçer değil uzun vadeli beraberliği önemsiyoruz. Bu Dolunayda duruma böyle bakıyoruz artık. Satürn şu aralar geriliyor. Sadece bu Dolunayda değil Eylül ayına kadar sorumluluklar kendini bir hayli hissettiriyor. Belki de anne veya baba oluyoruz. Bunun ciddiyeti üzerimizde etkili. Belki de yavrumuz doğdu onunla yakından ilgileniyor ve biz dışarıdan ziyade içe yöneliyoruz. Her türlü işimize, görevimize disiplinli şekilde sarılıyoruz. Mars şu aralar Kova burcunda geriliyor. Çalışma hayatımızla ilgili değişiklik, yenilik ve konuların bir müddet yavaşlaması size zaman kazandırabilir, eksikleri görmenizi sağlar. Eylül ortası değişimler yerine oturmaya başlar. Bizler görülüyor ki bu Dolunayda, karşımıza çıkan tekliflere, kişilere ve şartlara ciddiyetle bakacağız ve bunları başardığımızda olumlu adımlar atabileceğiz. Şimdi önümüze bakmak, olgunlaşmak, hayatımız için gerekenleri saptamak ve bunun bize kazandıracağı olumlu geri dönüşlere güvenmek. İşte bu inanç ve azim önce kendinizin sonra başkalarının gözünde size saygınlık kazandırır.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, sadece dış dünyada kendimizi güvende hissetmenin, garanti aramanın yanı sıra, ailemize ve bizzat geleceğimize önem vermemiz gerektiğini vurguluyor. Sorumluluklarımız kendimize ve diğerlerine karşı etkilidir. Bunu unutamayız. Şu sıralarda Satürn geriliyor. Sadece bu Dolunayda değil, Eylül başına kadar aile hayatımız, evimiz, geleceğimizle ilgili konuların ciddiyetle ele alındığı ve buna göre kararların alındığı süreçteyiz. Evet dış dünyada çabalıyoruz ama kişisel anlamda bize ait olanın da farkındayız. Yükümlülüklerimizi yerine getirirken, ayaklarımızın sağlam yerine bastığını bilmek özsaygımızı perçinliyor, sağlamlaştırıyor. Yatırım düşünüyorsak, bunun garantisi, geri dönüşü, güvencesi bizim için önemli. Belki evimizi yeniliyoruz. Restorasyon söz konusu. Bu bizim geleceğimiz için garanti olabilir. O zaman sabırlı olacağız. Mars şu aralar geriliyor. Bu Dolunayda aşk ve çocuklarımızla ilgili yeniliklerin de gözden geçirilmesi iyi olacak. Karşımıza çıkan kişiye, geçmişte yaşanan ilişkiye, şimdi tekrar karşılaştığımız duruma gerçekçi bakmalıyız. Üstümüzde baskı kurulmasına, aynı hataları yine yaşamaya tahammülümüz yok, olmamalı da. Demek oluyor ki, bizler bu Dolunayda yaş tahtaya ayak basmamalıyız, hiçbir şeyi aceleye getirmemeli, aşırı hassasiyet veya olumsuz bir bakış açısıyla yaşamı ele almamalıyız. Evimiz, ailemiz, aşk hayatımız, paramız bütün bunlarla ilgileneceğiz. Doğru tespitleri bilinçli gözden geçireceğiz.

AKREP Sevgili Akrepler, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, eğitimden iş hayatına kadar her alanda aradığımız güven ve garantinin kişisel gelişimimiz için önemini vurgularken, ne kadar doğru bir yoldayız, neler eksik ve nelere önem vermek gerekiyor. Bunları bize hatırlatacak. Şu sıralarda Satürn geriliyor. Bu Dolunayın yöneticisi olarak bizi hizaya çekiyor. Özellikle yakın çevremizle bağımızı, büyüklerimizle iletişimi, insanlarla paylaşımı, işimizi, eğitim hayatımızı ve girişimleri ciddiyetle ele almamız gerekiyor. Eylül ayına kadar durum bu. Sonrasında ilerlemek ve hakikaten sağlam bir karar vermek, çalışmamızın karşılığını görmek mümkün olacak. Belki şimdi dışarıda güven arıyoruz veya gelişim için farklı şehir, ülke beklentisi içindeyiz. Bunlarla ilgili evrak, belge, düzenleme, hazırlık, alışma, temel atma gibi konuların göz ardı edilmeden bilinçli şekilde ele alınması gerekiyor. Yakınlarımız bize destek verecektir. Bu Dolunay aslında neyi istediğimizin, ne gibi eksiklerimiz olduğunun ve adım attığımız işlerin derlenip toparlanması adına gayet olumludur. Sadece fazladan ciddiyet ve duyarlılık yaşatıyor. Bunu biliyorsak, doğal karşılamalıyız. Mars-Kova burcunda Eylül ortasına kadar geriliyor. Bizim de evimiz, ailemiz, yerleşim yerimizle alakalı düşündüğümüz yenilikleri daha dikkatli ele almamız gerekiyor. Zaten bir şeyler değişiyor bunu hissediyoruz. Evden ayrılmak, yeni bir yere taşınmak, özel bir iş kurmak, aile olmak gibi. Onlar da zamanla yerine oturacak, merak etmeyiniz.

YAY Sevgili Yaylar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, finansal güvencenin ve geleceğin garanti altına alınmasının önemini vurguluyor. Şimdi ciddi yatırımlara yönelmek ve hayatın bin türlü hali var diyerek paramızın kıymetini bileceğiz. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn Eylül ayına kadar geri hareketini sürdürecek. Parayı daha fazla önemsememize, daha dikkatli hareket etmemizi sağlayacak. Ek kazanç yolları aramak, borçlarımız varsa bunları kapatmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak lazım. Bu Dolunay bir sıkışıklığın işaretçisi olduğu gibi, kişinin bütçesine göre hareket etme iradesini kazanmada yararlıdır. Bir test gibi düşünebiliriz. Mars-Kova burcunda geriliyor. Bu Dolunayda, çevremize karşı biraz tavırlı olabiliriz. Bildiğimizin doğru olduğunu düşünüp, yanlış kararlar vermemek lazım. Aksine bilmediklerimizi öğrenmek, nasıl bir çevrede yaşıyoruz bir bakmak görmek, para-eğitim-iş-yakınlarımızla ilgili girişimlerimizi planlamak, önceden karar verilmiş işleri tekrar incelemek faydalıdır. Böylece Dolunayda güvence ve garanti arayan, maddi açıdan rahatlamak isteyen sizler, Eylül ortası yeni bir işe, projeye, çalışmaya adım atarak kazançlı çıkabilirsiniz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 28 Haziran saat 07:53 burcunuzda oluşacak Dolunay, sadece başkalarını koruma ve kollama, onların güvencesini önemseme dışında, bizim de kendimize karşı sorumluluklarımız olduğunu vurguluyor. Sizi biraz ciddileştirebilir, önemli konuları gözden geçirmenizi sağlayabilir. Satürn, bu Dolunayın yöneticisi olarak burcunuzda geriliyor. Eylül ayına kadar sağlamlaştırma, görev ve sorumluluklar bir hayli etkili olacak. Ancak sizin gelişiminizde çok hayırlara vesiledir. Hedef bilinci, sabır, konsantrasyon, kararlılık ve azim Satürn gerilerken bir hayli yoğundur. Bu Dolunayda size ayak bağı olan, yoran, yük teşkil eden kişi ve durumları kendi içinizde gözden geçireceksiniz. Bu bir ilişki, bir büyüğünüz, bir iş ortaklığı da olabilir. Sağlam olan kalır, gitmesi gereken gider. Ancak şunu söyleyeyim, Satürn kendi burç mensuplarını dar patikalardan geniş yollara geçirmeyi de bilir. 29 sene sonra burcunuzu ziyaret etmesi boşuna değildir. Çabalarınız karşılıksız kalmayacaktır. Mars bu Dolunayda Kova burcunda geriliyor. Maddi konularda ek kazanç fırsatları ve farklı projeler aracılığıyla para kazanma hedefinizi içten içe yükseltiyor. Daha önce başlanmış, üzerinde düşünülmüş, adım atılmış işler tekrar gözden geçiriliyor. Yepyeni planlar ise, Eylül ortasına kadar ele alınıyor. Bekliyoruz, gözlemliyoruz, eskiye ait olan sorunları çözüyoruz.

KOVA Sevgili Kovalar, 28 Haziran saat 07:53 Oğlak burcunda oluşacak Dolunay, birileri için kendimizden vazgeçmemiz, onlara destek ve hassasiyetle yaklaşmamız kadar, sorumlulukların bazen bizi yorabileceğini, bizim de kendimize önem vermemiz gerektiğini vurguluyor. Bu Dolunayın yöneticisi Satürn Eylül ayına kadar geriliyor. Bu gösteriyor ki, kendi içimize kapanma, korku ve kaygılarımıza mazeret bulma halindeyiz. Bu oldukça yanlıştır. Bilakis kendimizi motive etmek, hayatımızdaki gereksiz şeyleri tespit etmek, hatalarımızla yüzleşmek vaktidir. Bu bizi arındırır ve rahatlatır. Ayrıca vesveseden kurtarır. Benim tavsiyem bu Dolunayda enerjinizi boş yere engellemeyin. İşinizi gücünüzü sorumluluklarınızı ihmal etmeyin. Neler yapmalı, bilgi ve tecrübemizi nasıl geliştirmeli, nasıl bir iş düşünmeli ve ilerlemeli, bunlara bakmalıyız. Mars burcunuzda Eylül ortasına kadar gerileyecek. Tabii ki yepyeni projeler, keskin değişiklikler vakti değil. Ancak daha önce adım atılmış, düşünülmüş, her yönüyle gözden geçirilmiş işleri yürürlüğe koyabiliriz. Mars geri hareketi sizi biraz beklemeye, gözlemde bulunmaya çağırıyor. Keşfetmeye çalışın, bilginizi, hedefinizi, sosyal ilişkilerinizi projelerinizi geliştirin. Yarım kalan işlerinizi bitirin. Trendleri takip edin. Bu durumu hayattan alınmış bir ek süre gibi düşünün. Göreceksiniz o kadar ilginç tespitlerde bulunacaksınız ki, daha önce farkına bile varmadığınız, bilmediğiniz birçok değişimin tanığı olacaksınız.