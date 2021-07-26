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  4. Dolunay, Tesla'nın otonom sürüş özelliğini kandırdı!

Dolunay, Tesla'nın otonom sürüş özelliğini kandırdı!

26.07.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otonom sürüş özelliğinde şaşırtan bir hata ortaya çıktı. Buna göre Tesla'nın otonom sürüş özelliği, eşsiz bir manzara sunan dolunayı trafik ışığı zannetti.

Dolunay, Tesla'nın otonom sürüş özelliğini kandırdı!

Tesla, otonom sürüş sağlayan Autopilot hizmetine ayda 99 ila 199 ABD Doları arasında abone olunabileceğini duyurdu, ancak yeni özellik hala kararlı bir şekilde çalışmıyor gibi görünüyor. Twitter'da paylaşılan bir video da bunun bir göstergesi.

TESLA OTOMOBİLİ DOLUNAY'I TRAFİK IŞIĞI SANDI

Bir Tesla sürücüsü, sistemle ilgili yaşadığı küçük bir sorunu paylaşmak için Twitter'ı kullandı. Böylece otonom sürüş özelliğinin dolunayı sarı trafik ışığı ile karıştırdığı ve bu yüzden aracı yavaşlattığı ortaya çıktı.

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Çok alçakta duran ve oldukça sarı görünen Ay, sistemler için kafa karıştırıcı olabilir. Fakat bu sorunun Tesla mühendisleri tarafından incelemesi ve er ya da geç çözülmesi gerekiyor.

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Tesla, kendi kendine sürüş özelliğini tanıttığından bu yana birçok sorun ile karşılaştı. Tesla mühendislerinin ise tüm bu sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptığı söyleniyor.

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