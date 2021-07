Dolunay, Tesla'nın otonom sürüş özelliğini kandırdı!

Tesla, otonom sürüş sağlayan Autopilot hizmetine ayda 99 ila 199 ABD Doları arasında abone olunabileceğini duyurdu, ancak yeni özellik hala kararlı bir şekilde çalışmıyor gibi görünüyor. Twitter'da paylaşılan bir video da bunun bir göstergesi.

Bir Tesla sürücüsü, sistemle ilgili yaşadığı küçük bir sorunu paylaşmak için Twitter'ı kullandı. Böylece otonom sürüş özelliğinin dolunayı sarı trafik ışığı ile karıştırdığı ve bu yüzden aracı yavaşlattığı ortaya çıktı.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ???????? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD