Dolunay, Tesla'nın otonom sürüş özelliğini kandırdı!

Tesla, otonom sürüş sağlayan Autopilot hizmetine ayda 99 ila 199 ABD Doları arasında abone olunabileceğini duyurdu, ancak yeni özellik hala kararlı bir şekilde çalışmıyor gibi görünüyor. Twitter'da paylaşılan bir video da bunun bir göstergesi.

TESLA OTOMOBİLİ DOLUNAY'I TRAFİK IŞIĞI SANDI

Bir Tesla sürücüsü, sistemle ilgili yaşadığı küçük bir sorunu paylaşmak için Twitter'ı kullandı. Böylece otonom sürüş özelliğinin dolunayı sarı trafik ışığı ile karıştırdığı ve bu yüzden aracı yavaşlattığı ortaya çıktı.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ???????? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Çok alçakta duran ve oldukça sarı görünen Ay, sistemler için kafa karıştırıcı olabilir. Fakat bu sorunun Tesla mühendisleri tarafından incelemesi ve er ya da geç çözülmesi gerekiyor.

Tesla, kendi kendine sürüş özelliğini tanıttığından bu yana birçok sorun ile karşılaştı. Tesla mühendislerinin ise tüm bu sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptığı söyleniyor.

