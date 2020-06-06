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  4. Dolunay ve Çilek Ayı tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Dolunay ve Çilek Ayı tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 02:00 | Son Güncelleme

2020 yılının ikincisi olan ve “Çilek Ayı" olarak adlandırılan dolunay Türkiye'de kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Ay tutulma anında, kırmızıya yakın bir renk aldı ve yüzde 57'lik bir kısmı gölgede kaldı.

İçinde bulunduğumuz Haziran ayında gerçekleşen dolunaya Çilek Ay dolunayı adı veriliyor. ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anılan ve kırmızımsı bir renge sahip olan Haziran ayındaki dolunay, bu gece bir tutulmaya da sahne oldu.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Dünya bu gece hem dolunaya hem de ay tutulmasına tanıklık etti. Ay, dolunay evresindeyken kısmi olarak tutuldu. Çilek Ay'ındaki kısmi Ay tutulmasında Ay, yüzde 57 oranında gölgede kaldı. Tutulma Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bir bölümünden takip edilebildi. Tutulma hava koşullarına bağlı olarak Türkiye'den de izlenebildi ve kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.


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