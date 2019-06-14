’Dolu’nun bilançosu ağır

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı sonrası 50 konutun zarar gördüğü, 257 araçta hasar oluştuğu, bin 431 çiftçiye ait 18 bin 454 dekar arazinin de zarar gördüğü açıklandı.

Gürgentepe ve Gölköy ilçesinde 2 gün önce aşırı dolu yağışı sonucu meydana gelen afetin yol açtığı hasarların tespit çalışmaları sürüyor. Yağışın ardından Vali Seddar Yavuz tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) deveye sokularak 3 ayrı hasar tespit komisyonu oluşturuldu. Yapılan incelemelerde ise dolu yağışı sonrası 257 araçta hasar oluştuğu, bin 431 çiftçiye ait 18 bin 454 dekar arazinin de zarar gördüğü belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, Gürgentepe ilçesinde yapılan zarar tespit çalışmalarında konutların tespitinin yapıldığını, tarım arazileri ve araçların tespitlerinin devam ettiğini belirterek, “Gürgentepe ilçemizin 8 mahallesinde, 41’i orta hasarlı, 9’u az hasarlı olmak üzere toplam 50 konutun çatısının zarar gördüğü tespit edildiği görüldü. Gürgentepe ilçemizin 10 mahallesi ile Gölköy ilçemizin 2 mahallesinde, bin 431 çiftçimize ait 18 bin 454 dekar arazide, yüzde 20 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda tarım arazisinin zarar gördüğü, ayrıca 257 aracın camının kırılması, kaportasının çökmesi gibi zarara uğradığı belirlenmiştir. Konutlara yönelik hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, tarım arazileri ile araçlarda oluşan hasarları tespit çalışmaları ise devam etmektedir” dedi.

Afetten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, devletin tüm imkanlarıyla afetzede vatandaşların yanında olduğunu ve yararlarının en kısa sürede sarılacağını sözlerine ekledi.

