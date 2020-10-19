HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doluya açık alanda yakalandı, başından yaralandı

Doluya açık alanda yakalandı, başından yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 18:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği fırtına ve doluya açık alanda yakalanan vatandaş, başına isabet eden dolu sebebiyle hafif şekilde yaralandı.Kumluca ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, ilçedeki seralara ve narenciye bahçelerine zarar verdi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği fırtına ve doluya açık alanda yakalanan vatandaş, başına isabet eden dolu sebebiyle hafif şekilde yaralandı.
Kumluca ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, ilçedeki seralara ve narenciye bahçelerine zarar verdi. Çok sayıda naylon ve cam sera parçalanırken, fırtına esnasında Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek (28) üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dolu yağışına açık alanda yakalanan Yusuf Aydın da dolu sebebiyle başından yaralandı. Seradan evine giderken aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki doludan kaçamayan Aydın’ın kafası isabet eden dolu taneleri sebebiyle kanadı. Olayı ucuz atlatan Aydın, kapalı bir alana girerek yağışın sona ermesini bekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi!
Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk koronadan hayatını kaybetti
Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk koronadan hayatını kaybetti
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Diğer Haberler
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 19 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları açıklandı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu
Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Yer: Bodrum! Dünyanın en iyi yatları arasında gösteriliyor, bakan bir daha baktı
Dünyanın en iyisi! Bakan bir daha baktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.