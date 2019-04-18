Doluya hazırlık yapan Teksaslılar renkli kareler oluşturdu

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan araç sahipleri dolu yağacağının haberini alınca araçlarının üzerini çeşitli materyallerle kapladı, ortaya ise renkli kareler çıktı.

Teksas Eyaleti’nde yaşayanlar, şiddetli gök gürültülü fırtınalara ve beysbol topu büyüklüğünde yağacak dolu tehdidine karşı araçlarını bulabildikleri her şeyle kaplayarak korumaya çalıştı. Sosyal medya araçlarını korumak için şişme havuz oyuncakları, koltuk minderleri ve diğer ev eşyalarını kullanan insanların fotoğrafları ile doldu.

Teksas’ın kuzeydoğusundaki Panhandle’dan güneydoğuda bulunan Kansas’a kadar 7 kasırga bildirildi. Şiddetli rüzgarlar başka yerleri vurarak bazı bölgelerde elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınaya maruz kalan bölgelerden pek çok dolu haberi yaptı.