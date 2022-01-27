Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Dışarıda park halinde bekleyen araçlar her mevsim hava koşullarının olumsuz etkilerine açık olurlar. Kar, dolu, yağmur ve zararlı güneş ışınlarına ek olarak yoğun kuş dışkılarına ya da diğer araçların sıçrattığı çakıllara maruz kalmak da araç boyasına ciddi hasar verebilir. Tüm bu olumsuz koşullardan kurtulmak ise oldukça kolay. Tek yapmanız gereken araba brandası kullanmak! Siz de aracınız için en iyisini istiyor, dış etmenlerden korumaya çalışıyor ve "En iyi oto branda hangisi?" diye merak ediyorsanız kaliteli ürünlerin yer aldığı yazımıza göz atarak aracınıza en uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz!

Arabaya branda örtmek zararlı mı?

Aracını korumak isteyen pek çok kişi brandanın güvenli olup olmadığını merak eder. Siz de "Araba brandası boyaya zarar verir mi?" diye merak ediyorsanız brandanın aracınıza zarar vermemesi için dikkat etmeniz gereken noktalar olduğunu belirtelim. İlk dikkat etmeniz gereken konu aracın materyali olmalı. İç yüzeyi pamuklu olmayan ürünler takılıp çıkarılırken araçların çizilmesine neden olabilir. Ayrıca kaliteli malzemeyle üretilmeyen brandalar çabuk yırtılıp deforme olacağı için aracınızı yeteri kadar koruyamaz. Bu durumlarda branda araç boyasına zarar verebilir. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise aracın boyuna uygun branda seçimi olmalı. Araca küçük gelen brandalar yeterli korumayı gerçekleştiremez. Ancak kaliteli, araç boyuna uygun ve içi pamuklu bir ürün kullansanız da brandayı örtmeden önce aracınızda toz olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde araç üzerinde biriken tozlar da çiziklere neden olabilir.

1. Halkalı tasarımıyla kolay takılan: Sekey Branda

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Oldukça hafif yapısıyla dikkat çeken Sekey Branda, dayanıklı tasarımıyla aradığınız ürün olabilir. Yırtılma, küflenme, kir, toz, nem ve UV ışınlarına karşı sağlam yapısıyla dikkat çeken branda su geçirmediği için 4 mevsim rahatlıkla kullanılır. İç ve dış mekanlarda tercih edilebilir. Kolay temizlenir. "Araba brandası nasıl takılır?" diye merak ederseniz hemen belirtelim. Paslanmaz alüminyum halkalı tasarımı sayesinde 4 köşesinden kolayca araca sabitleyebilirsiniz. Geniş kullanım alanına sahip brandayı araç dışında yakacak odun, tekne, havuz ve bitkileri korumak için de tercih edebilirsiniz. Üstelik brandanın 4 farklı renk seçeneği arasından aracınıza uygun rengi kolayca bulabilirsiniz.

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2. 4 mevsim kullanabileceğiniz: CoverPlus Araba Brandası

Terleme yapmayan iyi bir araba brandasına ihtiyaç duyuyorsanız CoverPlus Araba Brandası'nı tercih edebilirsiniz. Volkswagen Polo araçlar için özel olarak üretilen branda, su geçirmez, araçta çiziklere yol açmaz. İç kısmı miflon ile kaplı olduğu için aracın boyasına zarar vermez. Toz geçirmeyen ürünü 4 mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özel branda kumaşı ile elde edildiği için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Bağlantı delikleri bulunan branda, aracı tam olarak kavradığı ve sağlam kapandığı için fırtınalı havalarda uçmaz. Taşıma torbası sayesinde kolayca her yere taşınır.

3. Sedan arabalarınız için en iyisi: Coviya Araba Örtüsü

Sedan arabalarda kullanabileceğiniz kaliteli oto branda arayışındaysanız Coviya Araba Örtüsü'ne mutlaka göz atmalısınız. Evrensel boyutları sayesinde ürünü birçok modelle kullanabilirsiniz. Toz ve su geçirmeyen branda, sert hava koşullarına karşı etkili koruma sağlar. UV ışınlarının yanı sıra kar ve dolunun yaratabileceği tahribatı öneler. Yüksek yoğunluklu polyester ile üretildiği için diğer pek çok ürüne göre daha uzun süre kullanabilirsiniz. Geceleri araç güvenliğini sağlamak için floresan şerit aydınlatmalarla birlikte gelir. Kolay takılan brandayı tekere sabitlenen kayışları sayesinde rüzgarlı günlerde güvenle kullanabilirsiniz.

4. Gece gündüz güvenle kullanabileceğiniz: LZDD Araç Brandası

Sağlam ve uzun ömürlü bir ürünle aracınızı korumak isterseniz LZDD Araç Brandası'nı tercih edebilirsiniz. 5 katmanlı ve yüksek kaliteli malzeme ile üretilen branda, %100 su geçirmez. İç kısmı ekstra kalın pamuk ile kaplı olduğu için aracınızın boyasına zarar vermez. Kuş pisliği, kar, dolu, toz, polen, asit yağmuru, rüzgar ve UV ışınlarına karşı optimum koruma sağlar. Elastik kenarları ve altta yer alan 4 adet sabitleme parçası sayesinde kolayca takılır. Yansıtıcı alüminyum plakası ise yaz aylarında aracınızın serin kalmasına yardım eder. 4 mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz brandanın 3 farklı rengi mevcut.

5. Fonksiyonel ürün arayanlar için: Diforma Branda

İç ve dış mekanda kullanabileceğiniz Diforma Branda'yı her mevsim rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Birçok boyut seçeneği olduğu için aracınıza en uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Küflenmeyen ve su geçirmeyen ürün; kar, yağmur, güneş ve neme karşı maksimum koruma sağlar. Kullanıcı dostu brandada her 1 metre aralıklarla paslanmaz alüminyum materyalden oluşan halkalar bulunur. Bu sayede brandayı araba dışında çeşitli boyutlardaki römork, tekne, bahçe mobilyası, yapı malzemesi, yüzme havuzu gibi alanları korumak için de kullanabilirsiniz. Üstelik brandayı temizlemek de oldukça kolay.

6. Estetik tasarımına hayran bırakan: Bundera Araba Brandası

Aracınızı özellikle kışın yağan dolulardan korumak için bir ürün arayışındaysanız Bundera Araba Brandası tam size göre! Özel üretim kumaşı sayesinde özellikle dolu gibi araca zarar verebilecek nesnelerden kaynaklanan darbelerin şiddetini minimuma indirir. Böylece olumsuz hava koşullarına karşı aracı maksimum seviyede korur. Su geçirmediği için yağışlı günlerde de güvenle kullanabilirsiniz. Çevre dostu materyallerle üretilen branda, geri dönüştürülebilir. Bakteri barındırmadığı için sağlıklı bir ortam sunar. 480 x 300 cm ölçülerindeki branda, kolay kurulumu ve estetik duruşuyla da beğeninizi kazanabilir.

7. Yağmurlu günleri dert etmeyin: Alamor Su Geçirmez Branda

2 farklı boy seçeneği bulunan Alamor Su Geçirmez Branda, fonksiyonel tasarımıyla ideal bir tercih olabilir. Kolay katlanan ve rahat taşınan brandayı delikleri sayesinde arabalar dışında tekne, bahçe mobilyası, havuz gibi pek çok alanı korumak için tercih edebilirsiniz. Süper su geçirmez özelliği ile yağmurlu günlerde aracınızın boyasını koruyabilirsiniz. UV korumasına sahip branda, düşük koku özelliği sayesinde aracınızda kötü koku oluşumunu minimuma indirir. Asit korozyonuna direnç gösterir ve aracın erken yıpranmasına engel olur. Ancak brandanın uzun süre güneş altında bırakılması tavsiye edilmez.

8. Dolu yağışlarında maksimum koruma için: Hullcar Branda

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Ani ve şiddetli dolu yağışları araçlara ciddi zararlar verebilir. Hullcar Branda farklı tasarımı ve dayanıklı yapısıyla olumsuz hava koşullarına karşı özel olarak üretilir. Bu nedenle şiddetli dolu yağışlarında hasarı minimuma indirir. 3 katmandan oluşan brandanın üst katı su itici özelliğe sahip. Orta kat 6 mm koruyucu materyalden oluşur. En alt kat ise araca zarar vermeyen kumaş ile donatılır. Ergonomik tasarımlı ürün, katlanarak çantasında kolayca taşınır ve fazla yer kaplamaz. Brandanın çevresinde toplam 16 adet dokuma lastik bulunur. Bu sayede araca zarar vermeden brandayı güvenle kullanabilirsiniz.

9. Güneş ışınlarına karşı maksimum koruma için: ByLizard Araba Brandası

Her mevsim rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir ürün arayışındaysanız ByLizard Araba Brandası'nı tercih edebilirsiniz. 2 katmanlı olan ürünün dış katmanı polietilen, iç katmanı ise miflon malzemeden oluşur. Böylece üst katman aracı yağmur, UV ışınları ve toza karşı korurken iç katman yumuşak dokusuyla aracın çizilmesini engeller. Güneş ışınlarına karşı maksimum koruma sağlayan branda, güneş nedeniyle boyada meydana gelebilecek çatlak ve yanıkları önler. Kolay takılıp çıkarılır. Taşıma çantası sayesinde her yere götürebileceğiniz branda, kompakt boyutuyla fazla yer kaplamaz. Su geçirmeyen ürün yırtılmalara karşı dayanıklı olduğu için uzun süre kullanılır.

10. Zorlu hava koşullarına dayanan: Dust Araba Brandası

Her türlü hava koşullarına karşı optimum koruma sağlayacak, iç ve dış mekanda rahatlıkla tercih edilebilecek, dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün arayışındaysanız Dust Araba Brandası'na mutlaka göz atmalısınız. Fiat Egea Cross modeli için özel olarak üretilen araba brandasını aracınıza zarar verir endişesi taşımadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dış katmanı gümüş yüzeyle lamine edildiği için su geçirmez. 4 mevsim kullanılabilen branda; terleme yapmaz, toz, polen, kuş pisliği, güneş ışınları gibi dış etmenlerden aracı korur ve çizilmeleri engeller. İç katmanı miflon olduğu için yazın kuru ve sıcak havalarda bile aracın boyasına zarar vermez. Arka ve ön tamponları saran lastikleri ve bağlantı delikleri sayesinde aracı sıkıca sarar, fırtınalı havalarda maksimum koruma sağlar. Brandayı -40 ile 60 derece arasındaki sıcaklıklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.



