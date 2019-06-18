Doluya yakalandılar cep telefonuna kamerasıyla yaşadıklarını kaydettiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, aniden başlayan doluya araçtayken yakalanan iki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Çekici şöförü Erhan Uludağ, Ankara'dan aldığı aracı Çorum'un İskilip ilçesine götürmek üzere yola çıktı. İlçenin yakınlarında bir anda dolu yağmaya başladı. Ceviz büyüklüğündeki doluyu gören Uludağ, cep telefonu kamerası ile o anları görüntülemeye başladı. Bu sırada Uludağ ile yanındaki kişi arasında konuşmalar yaşandı. Uludağ kaydettiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayıldı, videoyu onlarca kişi beğendi.

FOTOĞRAFLI



