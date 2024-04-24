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Domain (alan adı) sorgulama: Domain (alan adı) nedir, domain (alan adı) sorgulama nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.04.2024 21:43
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İnternet, kullanımının her geçen gün gelişen teknolojiyle biraz daha yaygınlaşması sayesinde sanal ve dijital hayat günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Bu sebeple günlük konuşma diline de internet dünyasına ait birçok terim ve kavram dahil olmuştur. Bunlardan biri de domain yani alan adıdır.

Domain (alan adı) sorgulama: Domain (alan adı) nedir, domain (alan adı) sorgulama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Domain (alan adı) nedir?
  • Domain (alan adı) sorgulama nasıl yapılır?

Günümüzde devlet dairelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına dair birçok belge işlem, internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu durum işlemleri hızlandırırken kişilere de zaman kazandırmaktadır. İnternetin hızla günlük hayata girmesiyle çeşitli kavramlar ve ifadeler de günlük dile kazandırılmıştır. Domain (alan adı) de bu kavramlardan biridir.

Domain (alan adı) nedir?

Domain, bir internet sitesinin adresi anlamına gelir. Kısaca tanımı bu şekilde olan domain terimi internet dünyasındaki dijital ortamlar sayesinde günlük dile kazandırılmış bir ifadedir.

IP (Internet Protocol Adress) adresi adı verilen ve bilgisayarların birbirlerini tanımasını sağlayan numara sistemlerinin daha yalınlaştırılmış ve akılda kalması amacıyla kelimeler aracılığıyla ifade edilmiş hâli domain olarak tanımlanmıştır.

'Alan adı nedir?' sorusuna yanıt olarak, "alan adı ifadesi domain kelimesinin ve teriminin Türkçe olarak kullanımıdır" denilebilir.

Alan adları ya da domainler tamamen satın alınan değil kiralanabilen bir tür hizmet olarak düşünülebilir.

Bu nedenle domainler ya da alan adları en fazla 10 yıl olacak şekilde yenilenme süresine sahiptir. En az 1 yıl için kaydedilebilen alan adlarının tescil edilebildiği en uzun süre 10 yıl olarak belirlenmiştir. Yani en az 1 yıl için kaydedilebilen domain adları en fazla 10 yıl süreyle yenilenebilir.

Domain (alan adı) sorgulama nasıl yapılır?

Domain sorgulaması çeşitli uygulamalar ya da internet siteleri aracılığıyla yapılabilir. Bir alan adı satın alınmak daha doğrusu kayıt altına alınmak isteniyorsa öncelikle sorgulaması yapılmalıdır. Bu alan adı daha önce alınmış ve kullanılıyor olabilir.

Ücretsiz domain sorgulaması yapabilmek de mümkün olur. Bu tür ücretsiz olan domainler bir web hosting aracılığıyla ya da Word Press adı verilen ya da benzeri site kurucularının sunmuş olduğu alt domain şeklinde de alınabilmektedir.

"Alan adı sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna da bu noktada şöyle yanıt verilebilir:

Alan adı sorgulaması yapabilmek için alınmak istenen alan adının çeşitli servislerde sorgulanması gereklidir. Bu işlemi yapabilmek için açılan bazı siteler ve uygulamalar bulunur.

Bir alan adının kullanılabilir olup olmadığı sorgulaması yapılmadan internet sitesi kurulamaz. Bu bilgiyi alabilmek için seçilen güvenli bir domain sorgulama sitesinde yer alan arama kısmına alınmak istenen alan adı yazılmalıdır.

Bu işlemin hemen ardından seçilen "alan adı sorgula" butonuna basılarak görüntülenir. Açılan sayfada sorgulanan alan isminin kullanılmaya uygun olup olmadığı tespit edilir. Eğer isim kullanılıyorsa alınamaz. Dolayısıyla başka bir isim seçme gerekliliği doğar.

Yapılan sorgulamada ayrıca daha detaylı bilgiye de ulaşılabilir. Örnek olarak seçilen alan adı uygun değilse bilgiler kısmında o domaini kullanan kişiye ya da firmaya ait olan bilgiler de görüntülenebilir.

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