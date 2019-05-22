HABER

Domalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor.

Domalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyor

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor.
Ereğli'ye bağlı Beyören Mahallesi'nde yaşayanlar, her yıl nisan ayından itibaren Beyören Dağı bölgesindeki arazide domalan mantarı arıyor. Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre sakinleri, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor. Beyören sakinlerinden Ufuk Özdemir, Şevket Duran ve Osman Aldemir de arazide adım adım ilerleyerek, altın arar gibi domalan mantarı aradı. Kilosu 40- 80 liradan satılan mantarın kendileri için altın değerinde olduğunu belirten Ufuk Özdemir, ''Dolaman, bizim için altın değerindedir. Dağda organik olarak yetişiyor. Bizler de bu mevsimde çıkıp, topluyoruz. Mahallemizden çoluk çocuk herkes bu bölgelerde domalan mantarı toplar. Biz kilosunu 40 ile 50 liraya ihracatçı firmalara satıyoruz. Onlar da 80 liraya özellikle Arap ülkelerine ihraç ediyor. Bazı ilaçlarda da kullanıldığını öğrendik'' diye konuştu.
Tadının kırmızı et lezzetinde olduğunu belirten Özdemir, ''Lezzetli olduğu için çok fazla rağbet görüyor. Bol proteinli ve sağlık açısından da birçok faydasının olduğunu biliyoruz" dedi.
Ufuk Özdemir, günlük 5 ile 15 kilo arasında mantar topladığını da dile getirdi.

​FOTOĞRAFLI

Domalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyorDomalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyorDomalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyorDomalan mantarı, kilosu 80 liradan satılıyor

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladıElazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı
Oto klima bakımlarını ihmal etmeyinOto klima bakımlarını ihmal etmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.