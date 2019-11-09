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Domaniç Dağlarında rengarenk sonbahar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Domaniç Dağlarında rengarenk sonbahar

Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan ve oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü.

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının kardeşçe yaşadığı Domaniç Dağları havadan görüntülendi.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyülüyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor.

İnegöl-Domaniç kara yolunda bulunan ormanlık alan, büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

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AĞAÇ Domaniç drone Kütahya sonbahar

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