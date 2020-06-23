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  4. Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu! Elektrik ve internet kesildi

Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu! Elektrik ve internet kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 07:14 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, semt pazarında kurulan tezgahlar yağış nedeniyle dağıldı. Yolda kalan çok sayıda araç ise iş makineleri ile kurtarılmaya çalışıldı.

Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yaşamı felç etti. Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında esnafa zor anlar yaşattı, kilolarca sebze ve meyve yağmur suları ile sürüklendi. Pazarcı esnafı tezgahlardaki ürünlerini kurtarmak için büyük mücadele verdi. Yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bir evin girişini su bastı. Bir pazarcı esnafı yağışta dolan çevre yolunda mahsur kaldı. Göle dönüşen karayolunda kalan bir pazarcı esnafının kamyonetini ise belediye ekipleri iş makinesiyle kurtardı. Çok sayıda ev ve işyerini sel suları basarken elektrik ve internetin de kesilmesiyle ilçe de hayat felç oldu.

İlçede önceki gün yağan sağanak yağış ve dolu nedeniyle ilçede hayat durmuş, cadde ve sokaklar yine kısa sürede göle dönmüştü.

(DHA)

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