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Domaniç'te 2 katlı ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kozcağız köyünde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Domaniç'te 2 katlı ev yandı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kozcağız köyünde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kozcağız köyünde Halil İbrahim Kahraman'a ait iki katlı ahşap evde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Domaniç, Tunçbilek belediye itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Olayı duyar duymaz Tavşanlı ilçesinden köye gelen ev sahibi Halil İbrahim Kahraman baygınlık geçirdi. Kahraman'a ilk müdahale 112 ambulansı içerisinde gerekli müdahale yapıldı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Domaniç'te 2 katlı ev yandıDomaniç'te 2 katlı ev yandıDomaniç'te 2 katlı ev yandıDomaniç'te 2 katlı ev yandı

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