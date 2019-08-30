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Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına mevlit okutuldu.

Cuma namazından önce İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyünde Hayme Ana Camisi'nde okutulan mevlitte, Hayme Ana ve şehitler için dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Mevlit programına, Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl 738'incisi düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri", Çarşamba köyünde 1 Eylül'de yapılacak.

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Domaniç Kütahya

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