Domaniç'te kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zon anlar yaşatıyor.

Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, Domaniç Kocayayla mevkiinde araç sürücülerini zorladı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, jandarma ile trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

