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Domaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgede bazı araçlar kayarken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yolda kalan araçlar Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekildi. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Domaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyorDomaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyorDomaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyorDomaniç'te kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

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