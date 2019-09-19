Domaniç'te tırtılların ormanı istilası

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan ormanlık alana yayılan tırtıllarla ilgili, "Tırtıllar, ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımızda kurumuş görüntüsü oluşuyor. Özellikle bazı basın organlarında belirtildiği gibi ağaçlar kurumamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır." dedi.

Karacabey, söz konusu bölgedeki ağaçların yapraklarına zarar veren tırtıllarla mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Kızılkuyruklu kayın tırtılının Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğünü anlatan Karacabey, Bursa'da ise ilk kez 2018 yılının eylül ayında zararları belirlenen tırtılın "primer zararlı böcek" olarak bilindiğini söyledi.

Karacabey, anılan tırtılın kayın ağaçlarının yapraklarıyla beslendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımıza kurumuş görüntüsü oluşuyor. Özellikle bazı basın organlarında belirtildiği gibi ağaçlar kurumamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır. Eylül ayının sonu itibariyle kayın ağaçları yapraklarını dökecektir. Böylelikle tırtıl besin bulamayacak ve toprağa inecektir."