HABER

Domaniç'te tırtılların ormanı istilası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği: - "Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelerle sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacaktır"

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan ormanlık alana yayılan tırtıllarla ilgili, sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Domaniç Dağları'ndaki kayın ormanlarına zarar veren kızıl kuyruklu kayın tırtılının ilk olarak geçen yıl İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kayın ağaçlarına zarar verdiğinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Bölgede ilk kez geçen yıl görülen tırtıl popülasyonunun bu yıl artış gösterdiği ve yayılışının genişleyerek Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü sınırına yaklaştığı görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan mücadele çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmektedir. 2019 yılında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki kayın ormanlarında zarar görülmese de önümüzdeki yıllarda böceğin yayılışının daha da genişlememesi ve zararlının popülasyonunun düşürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesindeki öğretim görevlilerinin katılımıyla arazideki ön çalışmalara başlanmıştır. Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelerle sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacaktır."

Saha genelinde kışı toprakta geçiren böcek pupalarının mekanik mücadele kapsamında toplanarak erginleşmesinin önleneceği ve popülasyonun düşürülmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Kızıl kuyruklu kayın tırtıl zararlısının varsa etkin olduğu alanlar tespit edilerek haritaları çıkarılacak ve zararlının yırtıcıları laboratuvarlarda üretilerek zararlının görüldüğü alanlara salınacak, popülasyonun dengelenmesi sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca gerek görülen yerlerde çevreye zarar vermeyen "Bacillus bakteri uygulamalarının" da Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi.

Domaniç'te tırtılların ormanı istilası

- Kütahya Valiliği: - "Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelerle sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacaktır"

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Domaniç Istila Kızıl kuyruklu kayın tırtılı Kütahya Kütahya Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar rest çekti: Oyalama olursa...

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.