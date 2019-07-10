Domates görünümlü patlıcan, görenleri şaşırttı

Hatay’da seracılık yapan bir çiftçi, patlıcan ekmek için aldığı tohumun, domates görünümde çıkması ile hayrete düştü.

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi’nde seracılık yapan çiftçi Mehmet Heysem Güneş, evinin bahçesine ve serasına patlıcan tohumu ekti, bir süre sonra büyümeye başlayan patlıcanlar domates görünümünü almaya başladı. Hataylı çiftçi Güneş, domates görünümlü patlıcanları görünce hemen incelemeye başladı ve kokusunun, tadının patlıcan ile aynı olduğunu gördü. İlk başlarda çok şaşırdığını söyleyen çiftçi Güneş, üretimini yapmak istediklerini dile getirdi.

Dışarıdan bakıldığında tamamen domatese benzediğini ancak tadının ve kokusunun tamamen patlıcana gibi olduğunu söyleyen Güneş, "Bize tohum geldi tanıdık vasıtasıyla, patlıcan tohumu istedik ve aldık ve bunları ekmeye başladık. Normal, kemer, dolmalık niyetine ektik. Daha sonra bu ağacın diğer ağaçlara göre bol yapraklı, daha obur şekil aldığını gördük. Biz yine önceleri çok garipsemedik. Biraz daha bekledik, normal diğer patlıcanlar da meyve vermeye başladı. Bu patlıcan yuvarlak çıkmaya başladı öncelikle. Diğerlerine göre bu kadar yuvarlak olmaması gerekiyordu. Biz yine sabrettik, bekledik ondan sonra kırmızı olmaya başladı, çok farklı bir patlıcan halini aldı. Dışarıdan tamamen domatese benziyor her yönü ile. Sonrasında kırmızılaşanı kopardık, acaba tadının, renginin diğer patlıcana göre farkı var mı diye. İçerisi diğer patlıcan gibi normal, beyaz, çekirdekleri aynı şekilde. Kokusu ve tadı da aynı patlıcan gibi. Sadece domates görünümlü patlıcan oldu. Biz bunun tohumunu alıp fide olarak çoğaltabilirsek çoğaltacağız. Seralarda genişletebilirsek çok iyi olur, bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Görenlerin de ilk domates sandığını ve patlıcan olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Güneş, "Biz zaten ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Bize gelen tanıdıklara da gösterdik, çok şaşırdılar. Biz söylemiyoruz patlıcan olduğunu ve ilk söyledikleri şey domates oluyor. İçerisini açtığımız zaman şaşkınlık içerisinde kalıyorlar” ifadelerine yer verdi.