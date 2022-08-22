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Domates gribi öldürür mü? Domates gribi nedir, tedavisi var mı?

22.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi ve maymun çiçeği gibi bulaşıcı hastalıkların gündeme gelmeye devam ettiği bugünlerde bu defa domates gribi virüsü gündem konusu haline geldi. Hindistan’dan yayılan vakalardan sonra Domates gribinin öldürücü olup olmadığı ve tedavisinin olup olmadığı merak edildi. Peki Domates gribi öldürür mü? Domates gribi nedir, tedavisi var mı? İşte merak edilenler...

Domates gribi öldürür mü? Domates gribi nedir, tedavisi var mı?

Henüz bölgesel bir virüs olarak devam eden domates gribi Hindistan’da pek çok kişide görüldü. Toplamda 5 ana belirtiye sahip olan virüsün öldürücü olup olmadığı merak ediliyor. Peki Domates gribi öldürücü mü, belirtileri neler?

DOMATES GRİBİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Söz konusu virüs, ismini enfekte olan kişilerin cildinde bulunan büyük kırmızı kabarcıklardan almaktadır. Domates gribinin belirtileri merak edilirken, virüsün öldürücülüğü de araştırma konusu oldu. Şu an için virüs sebebiyle hayatını kaybeden biri olmadı.

Domates gribinin en belirgin semptomu ise kırmızı kabarcıklar olmakta. Ayrıca deride gözüken bu kabarcıkların dışında virüsün 4 başka semptomu daha bulunmakta.

İşte domates gribinin belirtileri:

Şiddetli vücut ve eklem ağrıları

Yüksek ateş

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Deride görülen kırmızı kabarcıklar

DOMATES GRİBİ TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmadığı bilinen Domates gribinin şu an için herhangi bir aşısı ya da antiviral tedavi yöntemi bulunmamakta. Uzmanlar bu virüs bol bol dinlenilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca bol sıvı alımı da yine önemli olmakta.

VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Hindistan'da yapılan inceleme ve ulaşılan sonuçlara göre Domates Çiçeği virüsü olarak da adlandırılan domates gribi hastalığı bulaşıcı bir tür olarak biliniyor. Hastalığın görüldüğü vakalara temas eden kişiler için belirli bir gözlem süresi bulunuyor ve virüs bireyler arası temas yoluyla kişiden kişiye bulaşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
virüs Hindistan
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