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Domates toplarken fark ettiler! Evden yalnızca 20 metre uzakta

19.11.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Domates toplarken fark ettiler! Evden yalnızca 20 metre uzakta

Konya'nın Karapınar ilçesinde evlerinden 20 metre uzakta obruk oluşan aile, tehlikeye rağmen aynı binada yaşamaya devam ediyor. Evlerinin yanındaki ağılı zarar gören aile, obruğu domates toplamaya çıktıklarında fark etmiş.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Reşadiye Mahallesi'ndeki yaylada aileleriyle yaşayan 4 kardeş, hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor.

Geçen yıl yaylada 7 metre çapında, 13 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Obruk, kardeşlerden Mustafa Acar'a evin 20 metre yakınındaki ağılın da zarar görmesine neden oldu.

OBRUĞA RAĞMEN YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Kullanılmaz hale gelen ağılı başka bir noktaya yeniden inşa etmek zorunda kalan Acar ailesi, evlerinden 20 metre uzaklıktaki obruğa rağmen yaşamaya devam ediyor.

Kardeşlerden İsmail Acar, AA muhabirine, köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

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Yaylada geçen yıl oluşan obrukta ağıllarının bir bölümünün çöktüğünü ifade eden Acar, şunları kaydetti:

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DOMATES TOPLAMAYA ÇIKINCA FARK ETTİ

"Obruğu sabah fark ettik. Çocuklar domates toplamak için bahçeye çıktıklarında obruğu görüp kaçmış. Bize haber verdiler. Sonra geldik baktık, dev bir çukur ile karşılaştık. İlk anda koktuk. Zamanla çevresi genişledi. Yaz mevsiminde olduğu için koyunlar dışarıdaydı, ondan dolayı kaybımız olmadı."

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'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Çevrelerinde zaman içerisinde çok sayıda obruk oluştuğunu aktaran Acar, "Obruklarla yaşamak psikolojimizi bozuyor. Eğer bu obruk insanların olduğu bir yerde yaşansaydı can kaybı da olurdu. Ne olacak bilemiyoruz ama yaşam devam ettiği için çalışamaya da devam edeceğiz. Burada tehlike ve korku içerisinde yaşıyoruz. Bırakıp gitsek de yapacak başka bir işimiz yok. O yüzden burada obruğa ve yeni obruk oluşma riskine rağmen yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Evlerinin yanındaki obruğa rağmen yaylada yaşamaya devam ediyorlar

Evlerinin yanındaki obruğa rağmen yaylada yaşamaya devam ediyorlar

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Evlerinin yanındaki obruğa rağmen yaylada yaşamaya devam ediyorlar

AA

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