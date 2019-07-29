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Domates üreticileri düşük fiyattan şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin bazı büyük şehirlerinin domates ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, düşük fiyatlardan şikayet ediyor.Pazarda kilo fiyatı 3-3.5 lira arasında olan domatesin çiftçinin elinden 1-1.5 liraya çıktığını belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, girdi fiyatlarının düşürülmesini istedi.

Türkiye’nin bazı büyük şehirlerinin domates ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, düşük fiyatlardan şikayet ediyor.
Pazarda kilo fiyatı 3-3.5 lira arasında olan domatesin çiftçinin elinden 1-1.5 liraya çıktığını belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, girdi fiyatlarının düşürülmesini istedi. Üreticinin artık kendi imkanlarıyla pazarlarda ürünlerini satmaya başladığını aktaran Çam, “Şu an domates üretimimiz var. Geçen sene daha az üretim olmasına rağmen daha iyi paralara gitti. Yaklaşık 3-3.5 lira gibi meblağlara domates satılırken, bu sene 1-1.5 liralara kadar domates satılmakta. Bu fiyatlar çiftçimizin emeğini kurtarmamaktadır. Gerekçe olarak, girdi maliyetlerimiz yüksek. Bir domates fidesinin maliyeti yaklaşık 6 lira. 1-1.5 liradan satılan domates bizim emeğimizi kurtarmıyor. Kendi imkanlarıyla pazara götürenler belki bir miktar gelir elde ediyor. Bizim burada Tarım Bakanlığından beklediğimiz en önemli çalışma, girdi fiyatlarının düşürülmesi” ifadelerini kullandı.

“Organize Seracılık Bölgesi olmak istiyoruz”
Bölge olarak Sarıcakaya’nın seracılık faaliyetlerine yatkın olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bölgenin ‘Organize Seracılık Bölgesi’ ilan edilmesini istediklerini ifade etti. Ayrıca sıcak aylarda sera içerisinde mahsul toplamanın son derece zor olduğuna dikkat çeken Hüseyin Çam, “Bu bölgede seracılık var. Şuan bin 250 dekara yakın ekili domates sahamız var. Tere, roka ve maydanoz ekilen alanlarımız var. Burası organize seracılık bölgesi ilan edilsin istiyoruz. Organize seracılık bölgesi ilan edilen yerlerde, girdi maliyetleri ve desteklerde bir takım avantajlar var. Bu avantajlardan yararlanmak istiyoruz. Bu sıcakta seranın içerisinden domates toplamak öyle kolay bir şey değil. İnsanımız çalışıyor. Biz istiyoruz ki emeği zayi olmasın, emeğinin karşılığını alsın” şeklinde konuştu.
Domates sevkıyatı hakkında bilgi veren Ali Kahya ise 3 ayda 100 bin ton domatesin yurt geneline dağıldığını söyledi. Haziran ayının sonuna doğru domates sevkıyatının başladığını belirten Kahya, “3 aylık bir sürede devam ediyor. Sezonumuz kısa, Antalya’da falan 5-6 ay sürüyor. Bu yüzden burada masraf biraz daha fazla oluyor. Mesela burada domates fiyatı 1 lira, 1 lira 30 kuruş arası fakat bu çiftçiyi memnun etmiyor. Gübre zamlandı. Mazot, fide de aynı şekilde zamlandı. En az tarla fiyatı 1.5, 2 lira olması lazım ki çiftçi para kazansın. Son senelerde hastalık fazla oluyor. Domateste zayiat çok fazla oluyor. 1 ay önce olan sel ve dolu felaketi de vatandaşı etkiledi. Sarıcakaya merkezden bahsedersek, günlük 1 tır yani 20-25 ton, diğer mahallelerden günlük 2 tır domates çıkıyor. Sarıcakaya merkez ve mahalleleri dahil, 3 ay devam etse yaklaşık 100 bin ton domates çıkıyor” dedi.
Şevket Akgül isimli üretici ise konuyla ilgili şunları söyledi:
“Domates üretimi çok emek istiyor. Zorluklarla üretiliyor. Üretiyoruz, yetiştiriyoruz ama fiyatlar çok düşük. Bu işi yapan arkadaşlarla da görüştük, en iyisi 1 buçuk lira şu anda. Zor bir zahmet.”

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