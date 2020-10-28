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Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü tırın dorsesi, yüke dayanamayarak patladı.Olay, dün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü tırın dorsesi, yüke dayanamayarak patladı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Antalya Toptancı Halinden domates ve nar alan 07 PC 454 plakalı tır, Mersin Toptancı Haline doğru yola çıktı. Yolda dorseden sesler işiten tır şoförü, durumu işverenine bildirerek ürünleri başka bir araca nakletmek istedi. Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu kenarına aracını park ederek, arkasından gelen tırı bekleyen şoför, kontrol amacıyla dorsenin kapağını açınca bir anda dorsenin devrilmeye başladı. Yan yatan dorsenin kapakları patlayınca dorsede yüklü bulunan domates ve nar çevreye saçıldı. Olayda yaralanan olmazken, aracın kasasındaki 20 ton nar ve 5 ton domates döküldü. Ürünler toplanarak firmanın gönderdiği diğer araca yüklendi.

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