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Domates ve soğan fiyatlarında sert düşüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

, ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 TL'ye yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söyledi.

Domates ve soğan fiyatlarında sert düşüş

Nuri PİR/ADANA, (DHA), ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 TL'ye yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söyledi. Batman, tarlada kalan karpuzun ise 35 kuruşa alıcı bulamadığından yakındı.
Kış mevsiminde yüksek fiyatlar nedeniyle komisyoncuların suçlandığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, “Kışın da açıkladık. Ürün fiyatları arz-talep dengesine göre kurulur. Haller borsa gibidir. Şu an ürün bolluğu yaşandığı için fiyatlar oldukça düşük" dedi. Fiyatların yükseldiği zaman faturanın esnafa kesildiğini dile getiren Ali Batman, "Şu an Bursa tohumlu domates Ereğli ve Çanakkale'den geliyor. Kilosu 50 kuruş. Maliyeti daha fazla ama esnaf bunu 1 TL'ye satamıyor. Soğan da kışın 7-8 TL fiyatı görmüştü. Şu an 50 kuruşa satılıyor. Aşırı derecede ürün var. Patates 6-7 TL'yi bulmuştu, şimdi 70-80 kuruş. Bugün 15-20 tona yakın domatesimiz çürümüş vaziyette. Halk sağlığını tehdit etmesin diye zabıta ve ziraat mühendislerinin tutanağıyla dökeceğiz" dedi.
CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞELİM
Domates, soğan, patates gibi iç piyasada bol olan ürünlerin ihraç da edilemediği için esnafı zarara uğrattığını anlatan Batman, şunları söyledi:
"Yaklaşık 300 tane üyem var. 286'sının bankalara borcu var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Türkiye'de hallerle, tarımla uğraşan başkanları bir seferlik toplantıya çağırırsa, sebze ve meyveyle ilgili çok değerli bilgiler vereceğimize inanıyorum. Birçok deneyimli arkadaşımız var. Dışarıda vatandaşın ucuz sebze-meyve yemesini sağlamak için, üreticilerin mağdur olmaması için çok değerli bilgiler verebiliriz. Korsan satışların hallere ve devlete ne kadar zarar verdiğini anlatabiliriz. Bildirim çıkardılar, hal dışı tüccarlar istediği şekilde ürününü satıyor. Hal Müdürlüğü'nün hal dışı tüccarda 8 milyon TL alacağı var ve bu parayı tahsil edemiyor. Ama hal içerisindeki esnafın faturasız, belgesiz, vergisiz satış yapma şansı yok. Cumhurbaşkanımız bizi toplarsa ne kadar haklı olduğumuza kanaat getirecektir."

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Domates ve soğan fiyatlarında sert düşüşDomates ve soğan fiyatlarında sert düşüşDomates ve soğan fiyatlarında sert düşüşDomates ve soğan fiyatlarında sert düşüş

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