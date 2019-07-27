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Domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 02:49 | Son Güncelleme

Domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde domates yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim Kurtçu (51) yönetimindeki 48 D 2823 plakalı domates yüklü kamyonet ile İbrahim Büyükkocagöz'ün (50) kullandığı 63 RB 631 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolundaki Çatalarık kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Havana Kurtçu (48) ve Emel Uluç (32), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kara yoluna saçılan domates ve kasalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.

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4 yaralı Fethiye kamyonetle otomobil çarpıştı Muğla

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