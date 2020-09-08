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  4. Domatesi gören inanamıyor! Kütahya'daki domates 1,5 kilo ağırlında

Domatesi gören inanamıyor! Kütahya'daki domates 1,5 kilo ağırlında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 1,5 kilogram ağırlığındaki domates görenleri şaşırtıyor. Domatesi iş yerinde sergileyen İsmail Ceylan " Şu an satmayı düşünmüyorum. Belli bir süre sergi amaçlı bekleteceğim” dedi.

Domatesi gören inanamıyor! Kütahya'daki domates 1,5 kilo ağırlında

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde zücaciye dükkanı işleten İsmail Ceylan, Hasanlar Yüzü Mevkii’nde sadece hayvan gübresi ve doğal malzemeler kullanarak yetiştirdiği domateslerden birinin 1,5 kilogram gibi devasa boyuta ulaşmasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

VİTRİNDE SERGİLİYOR

Ceylan, ”Dükkanımın vitrininde sergilediğim devasa domates vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Şu an satmayı düşünmüyorum. Belli bir süre sergi amaçlı bekleteceğim” dedi.

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Vatandaşlara hormonsuz sebze ve meyve tüketmelerini tavsiye eden Ceylan, ”Yıllardan beri sebze ve meyveleri büyüklerimden gördüğüm şekilde hayvan gübresi kullanarak yetiştiriyorum. Sebze tohumlarını yine yetiştirdiğimiz ürünlerden elde ediyoruz. Bu nedenle yetiştirdiğimiz ürünler kendi doğal tatlarını muhafaza ettiği için lezzetli oluyor” diye konuştu.

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(İHA)

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