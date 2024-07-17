Domatesin faydaları nelerdir? Domates neye iyi gelir?

Domates bazı bölgelerde kızanak olarak da bilinir. Hafif odunsu bir gövdesi olan, genel olarak kırmızı renkte, çeşitli şekillerde olabilen domates faydaları ve lezzetiyle bilinen ve çok sevilen bir besindir. Çorbası, salatası, salçası, sosu, dolması ve çeşitli yemekleri yapılabilen domates özellikle Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alır.

Domatesin faydaları nelerdir?

Meyve ya da sebze olduğu konusunda hakkındaki sınıflandırmada ikiliğin devam ettiği domates sarı ve pembe renkteki türleri ile de bilinir. Dünya çapındaki üretiminde Çin’in en yüksek oranla başı çektiği domatesin inanılan faydalarından bazıları şunlardır:

Lezzeti ve kokusu ile her sofraya ve neredeyse her yemeğe yakışır.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Kalp sağlığını korur ve kalbi destekler.

Kanser hastalığı ile savaşmaya yardımcı olduğuna inanılır.

C vitamini kaynağıdır.

Antioksidan açısından da son derece zengindir.

Yüksek likopen içerir.

Sindirim sistemini düzenler.

Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kemikleri güçlendirir ve korur.

Suyu sıkılarak tüketildiğinde göz sağlığını koruma etkisi bulunur.

Hidrasyonu destekleyici özelliği vardır.

Domates neye iyi gelir?

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olan domates, kalbi koruması, antioksidan özelliği, cilt sağlığını desteklemesi, sindirim sistemini düzenlemesi gibi yararlarıyla da bilinir. Hem çiğ hem de pişmiş domatesin faydalarından bazıları ile iyi geldiğine inanıldığı çeşitli durumlar şunlardır:

Cildi korur.

Kanser olasılığını azaltır.

Kemikleri güçlendirir.

Göz sorunlarını gidermede destekleyicidir.

Demir emilimini destekler.

Kansızlık sorununa iyi gelir.

İltihap sorunlarını giderdiği bilinir.

Kandaki pıhtılaşmayı bloke etmede yardımcı olur.

Çiğ domates yemenin faydaları nelerdir?

Domates bol miktarda C ve K vitaminleri de içerir. 1 adet çiğ domates tüketmek özellikle kemik sağlığı için çok faydalıdır. Ancak bazı alerjik reaksiyonlara neden olma ihtimaline karşılık bilinçli ve dikkatli bir şekilde tüketilmesi önerilir. Son derece yararlı bir besin olan domates bazı durumlarda zarar verebilir. Fazla ya da yanlış kişiler tarafından tüketildiği zaman olabilecek domatesin zararlarının başında ciltteki alerjik tepkimeler gelir. Olası diğer yan etkiler şunlardır:

Mide sorunlarına yol açabilir.

Asit oranı yüksek olduğu için mide yanmasına sebebiyet verebilir.

Ağız kısmında şişlik oluşabilir.

Deride kaşıntı oluşabilir.

Diyet yapanları ve kilo vermek isteyenleri destekleyici özellikleri de bulunan domates aç karnına da tüketilebilir. Vücudun su ihtiyacını karşılama konusunda da son derece etkili olan domates çeşitli diğer besinlerle birlikte de tüketilebilir. Domates ile düşük kalorili öğünler hazırlanabilir.

Aç karnına domates yemenin faydaları çeşitlilik gösterir. Ancak bazı uzmanlar aç karnına domates yenmemesi gerektiğini de belirtmiştir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olmaması adına domatesin aç karnına direkt olarak yenmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu nedenle doktora danışılması ve alerjik bir durumun olup olmadığının doktor kontrolü ile belirlenmesi gerekir. Farklı vitaminler açısından da son derece zengin olan domates A ve C vitaminleri açısından da oldukça faydalıdır. Bir öğünde aç karnına tüketilen domates:

Kalp sağlığına destek olur.

Kan basıncını düzenleme konusunda destekleyici özelliği vardır.

Cilt sorunlarına iyi gelir.

Enerji verir.

Çeşitli hastalıklara karşı vücudu korur.

Göz sağlığını destekler.

Kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Diyabet hastaları için de önerilir.

İçerdiği likopen sayesinde kansere karşı da vücudu koruyucu özelliği vardır.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.