Domatesin faydaları nelerdir? Domates neye iyi gelir?

Domates bazı bölgelerde kızanak olarak da bilinir. Hafif odunsu bir gövdesi olan, genel olarak kırmızı renkte, çeşitli şekillerde olabilen domates faydaları ve lezzetiyle bilinen ve çok sevilen bir besindir. Çorbası, salatası, salçası, sosu, dolması ve çeşitli yemekleri yapılabilen domates özellikle Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alır.
Meyve ya da sebze olduğu konusunda hakkındaki sınıflandırmada ikiliğin devam ettiği domates sarı ve pembe renkteki türleri ile de bilinir. Dünya çapındaki üretiminde Çin’in en yüksek oranla başı çektiği domatesin inanılan faydalarından bazıları şunlardır:
Hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olan domates, kalbi koruması, antioksidan özelliği, cilt sağlığını desteklemesi, sindirim sistemini düzenlemesi gibi yararlarıyla da bilinir. Hem çiğ hem de pişmiş domatesin faydalarından bazıları ile iyi geldiğine inanıldığı çeşitli durumlar şunlardır:
Domates bol miktarda C ve K vitaminleri de içerir. 1 adet çiğ domates tüketmek özellikle kemik sağlığı için çok faydalıdır. Ancak bazı alerjik reaksiyonlara neden olma ihtimaline karşılık bilinçli ve dikkatli bir şekilde tüketilmesi önerilir. Son derece yararlı bir besin olan domates bazı durumlarda zarar verebilir. Fazla ya da yanlış kişiler tarafından tüketildiği zaman olabilecek domatesin zararlarının başında ciltteki alerjik tepkimeler gelir. Olası diğer yan etkiler şunlardır:
Diyet yapanları ve kilo vermek isteyenleri destekleyici özellikleri de bulunan domates aç karnına da tüketilebilir. Vücudun su ihtiyacını karşılama konusunda da son derece etkili olan domates çeşitli diğer besinlerle birlikte de tüketilebilir. Domates ile düşük kalorili öğünler hazırlanabilir.
Aç karnına domates yemenin faydaları çeşitlilik gösterir. Ancak bazı uzmanlar aç karnına domates yenmemesi gerektiğini de belirtmiştir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olmaması adına domatesin aç karnına direkt olarak yenmemesi gerektiği ifade edilmiştir.
Bu nedenle doktora danışılması ve alerjik bir durumun olup olmadığının doktor kontrolü ile belirlenmesi gerekir. Farklı vitaminler açısından da son derece zengin olan domates A ve C vitaminleri açısından da oldukça faydalıdır. Bir öğünde aç karnına tüketilen domates:
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