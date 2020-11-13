Dominic Cummings: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın uzun süredir tartışılan başdanışmanı bu yıl görevinden ayrılıyor

Dominic Cummings BBC'ye, Cain'in hükümetten ayrılmasının ardından istifa edeceği tehdidinde bulunduğu söylentilerinin doğru olmadığını söylemekle birlikte Ocak ayında "2020'nin sonuna kadar kendisini büyük ölçüde boşa çıkarmak istediğini" anlattığı blogundaki pozisyonunun değişmediğini belirtti.

BBC'ye konuşan İngiltere'de Başbakanlıktan üst düzey bir yetkili, Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in Noel'e kadar (25 Aralık) görevinden ayrılacağını söyledi.

Hükümetin birçok politikasının arkasındaki isim olan Cummings, bir başdanışmandan çok daha fazlası olarak görülüyor.

Belirlenmiş bir görev alanı olmayan Cummings'in danışmanlığının neredeyse tüm politika konularını kapsadığı belirtiliyor.

Cummings, 20 yıla yakın bir süredir Muhafazakâr Parti'nin ve hükümetlerinin üst kademelerinde çeşitli görevler almış biri.

Ne seçimle politikaya girmiş bir milletvekili, ne de bakan. Hatta Muhafazakâr Parti üyesi bile değil.

Son olarak koronavirüs salgını sırasında hükümete tavsiyelerde bulunan bilim kurulunun çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmış ve bunun kurulun bağımsızlığı ilkesini ihlal edip etmediği sorgulanmıştı.

'Sürü bağışıklığı stratejisinin mimarı'

Sunday Times gazetesi, Mart ayında yayımladığı bir haberde, Cummings'in İngiltere'nin koronavirüs salgını karşısında sürü bağışıklığı stratejisinin arkasındaki isim olduğunu öne sürmüş ancak bu iddia daha sonra Başbakanlık tarafından yalanlanmıştı.

Daha önce de İngiltere başbakanlarının etkili danışmanları oldu fakat Dominic Cummings'in durumu daha farklı görülüyor.