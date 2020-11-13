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Dominic Cummings: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın uzun süredir tartışılan başdanışmanı bu yıl görevinden ayrılıyor

13.11.2020 10:54 | Son Güncelleme:
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Dominic Cummings: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın uzun süredir tartışılan başdanışmanı bu yıl görevinden ayrılıyor

BBC'ye konuşan İngiltere'de Başbakanlıktan üst düzey bir yetkili, Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in Noel'e kadar (25 Aralık) görevinden ayrılacağını söyledi. Boris Johnson'ın politikaları üzerindeki büyük etkisi nedeniyle kimilerince "perde arkasındaki başbakan" olarak tanımlanan Cummings, 2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması kararının verildiği referandumda Brexit kampanyasının mimarıydı.

BBC'ye konuşan İngiltere'de Başbakanlıktan üst düzey bir yetkili, Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in Noel'e kadar (25 Aralık) görevinden ayrılacağını söyledi.

Boris Johnson'ın politikaları üzerindeki büyük etkisi nedeniyle kimilerince "perde arkasındaki başbakan" olarak tanımlanan Cummings, 2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması kararının verildiği referandumda Brexit kampanyasının mimarıydı.

Cummings, geçen yıl Johnson'ı iktidara getiren seçimlerde Muhafazakâr Parti'nin izlediği stratejinin belirlenmesinde de önemli rol oynadı.

Başbakanlığın İletişim Başkanı Lee Cain'in Çarşamba günkü istifasının ardından müttefiki Cummings'in de ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Dominic Cummings

'Noel'e kadar gidecek'

Dominic Cummings BBC'ye, Cain'in hükümetten ayrılmasının ardından istifa edeceği tehdidinde bulunduğu söylentilerinin doğru olmadığını söylemekle birlikte Ocak ayında "2020'nin sonuna kadar kendisini büyük ölçüde boşa çıkarmak istediğini" anlattığı blogundaki pozisyonunun değişmediğini belirtti.

Hükümetin birçok politikasının arkasındaki isim olan Cummings, bir başdanışmandan çok daha fazlası olarak görülüyor.

Belirlenmiş bir görev alanı olmayan Cummings'in danışmanlığının neredeyse tüm politika konularını kapsadığı belirtiliyor.

Cummings, 20 yıla yakın bir süredir Muhafazakâr Parti'nin ve hükümetlerinin üst kademelerinde çeşitli görevler almış biri.

Ne seçimle politikaya girmiş bir milletvekili, ne de bakan. Hatta Muhafazakâr Parti üyesi bile değil.

Son olarak koronavirüs salgını sırasında hükümete tavsiyelerde bulunan bilim kurulunun çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmış ve bunun kurulun bağımsızlığı ilkesini ihlal edip etmediği sorgulanmıştı.

'Sürü bağışıklığı stratejisinin mimarı'

Sunday Times gazetesi, Mart ayında yayımladığı bir haberde, Cummings'in İngiltere'nin koronavirüs salgını karşısında sürü bağışıklığı stratejisinin arkasındaki isim olduğunu öne sürmüş ancak bu iddia daha sonra Başbakanlık tarafından yalanlanmıştı.

Daha önce de İngiltere başbakanlarının etkili danışmanları oldu fakat Dominic Cummings'in durumu daha farklı görülüyor.

İngiltere'nin köklü siyasi gelenekleri ve yerleşik siyasi yaklaşımlarını hiçe sayan, zaman zaman kamuoyu, siyasetçiler ve bürokratları şok eden tutumlarıyla Muhafazakâr Parti içinden dahi tepki almış biri. Parlamentoyu, köklü bürokratik gelenekleri önemsemeyen tutumunu medyaya karşı da gösteriyor. Açık sorulara uçuk cevaplar vermesiyle ünlü.

Dominic Cummings ve Boris Johnson

Ocak ayında kişisel blogunda yayınladığı hükümetle çalışacak "uyumsuzlar ve uçuklar aranıyor" şeklindeki ilanla gazete manşetlerine girmişti.

Kariyeri boyunca birçok tartışmanın odağında yer alan Cummings, Mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan kısıtlamalar sırasında yaptığı seyahatle ülkenin gündemine oturmuş ve birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Cummings, tüm ülkede koronavirüs konusunda en sıkı önlemlerin ilan edildiği dönemde, Londra'daki evinden çıkıp 424 kilometre mesafedeki Durham'a, ailesinin evine gitmişti.

Başbakan Boris Johnson, hükümetin kendi koyduğu kuralları çiğnemekle suçlanan Cummings'i görevden alma çağrılarını reddetmişti.

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