Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş olabileceğini açıkladı

İngiltere'de Durham polisi sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kentteki ailesini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in kısıtlamalarla ilgili kuralları ihlal etmiş olabileceğini açıkladı. Johnson'ı zor durumda bırakan Cummings istifa etmemişti. Cummings'in ailesini ziyaret ettiği Durham'daki polis yetkilileri, "onun sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiklerine dair bir veri bulunmadığından", bunun "hafif bir ihlal" olarak değerlendirildiğini ifade etti. Durham polisi, Cummings'in eşi ve çocuğuyla Londra'dan Durham'a yolculuğunun yasal sınırlar içinde olduğunu ancak Cummings'in daha sonra Durham'dan da Barnard Şatosu bölgesine gitmesinin "polis müdahalesi gerektirebilecek" özellikte olduğunu belirtti. Ancak polis bu konuda bir işlem yapılmayacağını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise "konunun kapanmış kabul edildiği" belirtildi. Ancak muhalefetteki İşçi Partisi ile İskoçya Ulusal Partisi'nin yanı sıra 40 civarında Muhafazakar Partili milletvekili de Cummings'in istifa etmesini ya da görevden alınmasını istiyor.

Milyonlarca kişi tüm zorluklara rağmen kısıtlamalara uyarken Cummings'in seyahat etmesi eleştiriliyor ve hükümetin verdiği mesajı zayıflattığı belirtiliyor. Cummings, koronavirüs belirtileri gösteren eşi ile birlikte kendilerini karantinaya almak üzere Londra'dan 430 km uzaktaki Durham'a ve iki hafta sonra da Durham'dan 80 km uzaktaki Barnard Castle'a gidişinin "makul" ve yasal olduğunu belirtmiş ve pişman olmadığını ifade etmişti. Başbakan Johnson da danışmanını desteklemiş ve hakkında soruşturma açmayı reddetmişti. Dominic Cummings'in sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlükte olduğu bir dönemde, ailesiyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar, İngiltere'de son günlerde gündemde. Cummings, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Londra'dan Durham'a gitmesinden dolayı pişman olmadığını ve istifa etmeyeceğini söylemiş ve özür dilememişti. İngiltere Başbakanı Johnson, kısıtlamaları ihlalle suçlanan başdanışmanı hakkında soruşturma açmayı reddetti

Johnson başdanışmanına 'tam destek' verdi, polis Başbakanlığı yalanladı

İngiltere'de salgında ailesini ziyaret eden Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Cummings 'Pişman değilim' dedi, özür dilemedi Johnson: Kısıtlamalar biraz daha hafifletilecek İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, bazı kısıtlamaların biraz daha hafifletileceğini açıkladı.