Dominic Ongwen: 14 yaşında asker yapılan ve Uganda'da işlediği savaş suçlarından hüküm giyen isyancı lider

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uganda'da kaçırılarak 14 yaşında "çocuk asker" olmaya zorlanan ve daha sonra Lord'un Direniş Ordusu (LRA) örgütünün liderlerinden olan Dominic Ongwen'in, savaş suçları işlediğine hükmetti. Mahkemeye göre Ongwen ayrıca, insanlığa karşı suç işledi. Ongwen'in cezası daha sonra açıklanacak.

Avukatları ve bazı insan hakları örgütleri, kaçırılarak asker olmaya zorlanan Ongwen'in, çocukken işlediği suçlardan sorumlu tutulamayacağını, yaşananlardan LRA'nın sorumlu olduğunu savunuyordu.

Ancak Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi aksi yönde çok güçlü kanıtlar olduğunu ve Ongwen'in saldırıları bizzat planladığını açıkladı.

6 Aralık 2016'da açılan dava, 4 yıl sürdü. Uganda'da merkezi hükümete karşı savaşan LRA'ya bağlı Snia Tugayı'nın eski komutanı olan Ongwen, kendisine yöneltilen 70 suçtan 61'inden hüküm giydi.

Örgütün kurucusu Joseph Kony'nin "sağ kolu" olarak görülen Ongwen, 2002-2005 yılları arasında çok sayıda çocuğu şiddete teşvik etme cinayet, cinayete teşebbüs, tecavüz ve yağmadan da suçlu bulundu.