Dominic Raab: İngiltere’de başbakanlığa vekalet eden siyasetçi kimdir?

2010'da milletvekili seçildiğinden bu yana Raab'ın partisinin liderliğiyle ilişkisi inişli çıkışlı oldu.

Raab, Johnson'ın öncülü olan Eski Başbakan Theresa May ile de anlaşmazlık yaşadı ve getirildiği Brexit Bakanlığı'ndan dördüncü ayında istifa etti.

Sert bir Brexit yanlısı olan Raab 2019 yazında Muhafazakar Parti liderliğine adaylığını açıkladı fakat milletvekilleri tarafından ikinci turda elenen isim oldu.

Fakat şimdi hem Dışişleri Bakanlığı'nı yönetiyor hem de Johnson'ın yoğun bakım nedeniyle müsait olmadığı durumlarda ülkeyi yönetiyor.

Üç yıl gibi kısa bir süre önce Dominic Raab kabinede bile değildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Mart'ta hastaneye kaldırılırken Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi verdi. Johnson 6 Mart'ta yoğun bakıma kaldırılırken de Raab'ı, kendisinin müsait olmadığı durumlarda kritik kararları almakla yetkilendirdi. Peki Dominic Raab kimdir?

Parlamentoya ilk olarak 2010'da giren Raab, bir yıl sonra bazı feministlerin "çirkin darkafalı" olduğunu söyleyerek dönemin İçişleri Bakanı There May'i kızdırmıştı.

Özel sektörde ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nda avukatlık yaptıktan sonra 2006 yılında Brexit yanlısı Muhafazakar Parti vekili David Davis'e danışmanlık yaptı.

İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde büyüyen Raab, Oxford'da hukuk lisansı, Cambridge'de ise hukuk yüksek lisansı yaptı.

Ailesi: Brezilyalı pazarlama yöneticisi Erika Ray ile evli, iki çocuğu var.

Raab vekilliğinin ilk beş yılında partisi içinde önemli bir konumda değildi.

Karatede siyah kuşak sahibi olan Raab, 2015'te David Cameron'ın seçim zaferinin ardından Adalet Bakan Yardımcılarından biri oldu.

2016'daki referandum sırasında AB'den ayrılmak için başarılı bir kampanya yürüttü.

Bakanlık dönemi

Raab'ın 2017'deki "Gıda yardımı alan sıradan biri yoksulluktan mahzunlaşmış bir kişi değil, nakit akışı sıkıntısı yaşayan biridir" sözleri, dönemin Liberal Demokrat lideri Tim Farron tarafından bir hakaret olarak nitelendirilmişti.

Raab aynı yılın Haziran ayında hükümete Adalet Bakanlığı'nda geri döndü. Theresa May'in Ocak 2018'deki yeni bakanlar kurulunda Konut Bakanı olarak yer aldı. Bu, İngiltere'de kabinede yer almayan bakanlar içinde en önemli konumlardan biriydi.

Ve son olarak Brexit Bakanı Davis'in istifasının ardından onun yerine atanarak kabineye girdi.

Fakat Başbakan May ile ilişkisi sorunsuz ilerlemedi. Kasım 2018'de May'in Brexit tutumunu eleştirerek istifa etti.

Raab'ı istifaya götüren gerekçe, May'in Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngördüğü ihtiyat maddesiydi (backstop).