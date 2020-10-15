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Dominic West ve Lily James fena yakalandı! Dominic West'in eşi kararıyla şaşırttı

15.10.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Evli oyuncu Dominic West ile Roma gezisinde samimi görüntüleri yayınlanan Lily James, verdiği röportajda, "Sanırım her zaman hatalar yapıyorum. Buna açıksanız, hatalarınızdan kurtulabilir ve onlardan ders alabilirsiniz" dedi. Dominic West ve eşi ise boşanmadıklarını açıkladı.

Yasak ilişkiyi konu alan 'The Affair' dizisinin yıldızı Dominic West'in yeni projesindeki rol arkadaşı Lily James ile samimi halleri objektiflere yansıdı. Dört çocuk babası olan West, 'The Pursuit Of Love' filmindeki rol arkadaşı Lily James ile İtalya'nın başkenti Roma'da fena yakalandı.

Bir süitte iki gece kaldıkları öne sürülen ikili, Roma sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Catherine FitzGerald'ın bu kareler üzerine nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken açıklama geldi. Öpüşme fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşen iki taraf da açıklamalarıyla dikkat çekti.

Dominic West ve Lily James yakalandı! Açıklamalar olay oldu

Oyuncu Lily James, rol arkadaşı Dominic West ile Roma gezisinde samimi şekilde görüntülenmesinin ardından açıklama yaptı.
Daily Mail, BBC’nin yeni dizisi The Pursuit Of Love’da baba kızı oynayan ikilinin, Roma’da birlikte aynı scooter’ın üzerinde giderken ve akşam yemeğinde öpüşürken çekilen fotoğraflarını yayımlamış ve Catherine FitzGerald ile evli olan West’in aldatma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. The Affair dizisinde aldatan erkeği canlandıran West, rolünü gerçek hayata taşımakla eleştirilmişti.
Aldatma skandalının merkezinde yer alan 31 yaşındaki James, 50 yaşındaki West ile İtalya sokaklarında öpüşürken görüntülenmesinin ardından Harper’s Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna açıklama yaptı.
Yeni filmi Rebecca’nın tanıtımı için röportaj veren James, West ile görüntülerine dair konuşmasa da sözleri skandal olaya yoruldu. James şu sözleri sarf etti: “Her zaman isyan etmek önemli. Sanırım her zaman hatalar yapıyorum. Biliyor musunuz, ben asla bir durumdan kaçmak ya da harekete geçmekten korkmak istemiyorum. Bence kendinizi olayın içine atmak ve açık yüreklilikle hatalar yapmak daha iyi. Yanlış yönlendirilmiş de olsanız, buna açıksanız hatalarınızdan kurtulabilir ve onlardan ders alabilirsiniz.”

EVLİLİĞE DEVAM KARARI

EVLİLİĞE DEVAM KARARI
James ve West’in hafta sonu Roma’da birlikte görüntülenmesinin ardından skandalın patlak vermesiyle birlikte gözler, West’in dört çocuğunun annesi Catherine FitzGerald’a çevrilmişti. 49 yaşındaki FitzGerald, evliliğine sahip çıkmayı tercih etmiş, eşi West ile basına aşk pozları vermişti.
2010 yılından bu yana evli olan çift, basına verdikleri notta, “Evliliğimiz çok güçlü ve hala birlikteyiz” demişti.
Lily James ile çıktığı Roma gezisinden önceki gün döndüğü düşünülen West’in evde eşiyle kriz görüşmesi yaptığı ve sorunun üstesinden basına birlikte poz vererek gelme kararı aldığı anlaşılmıştı.

"CATHERINE ŞOKA GİRDİ"

"CATHERINE ŞOKA GİRDİ"
FitzGerald’ın Daily Mail’e konuşan bir arkadaşı, “Catherine fotoğrafları gördü ve yıkıldı. Öğrenir öğrenmez onunla konuşmaya geldim. Catherine, Dominic’le konuşmaya çalıştı ama o telefonunu açmadı. Catherine şoka girmişti çünkü neler olduğundan haberi yoktu. Onlar birlikteler ve bu yaşanan kırk yılda bir başlarına gelen bir şeydi. Catherine, iyi bir evlilikleri olduğunu düşündü ve şimdi sorunun üstesinden geldiler” demişti.
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