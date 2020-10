Dominic West ve Lily James fena yakalandı! Dominic West'in eşi kararıyla şaşırttı

Yasak ilişkiyi konu alan 'The Affair' dizisinin yıldızı Dominic West'in yeni projesindeki rol arkadaşı Lily James ile samimi halleri objektiflere yansıdı. Dört çocuk babası olan West, 'The Pursuit Of Love' filmindeki rol arkadaşı Lily James ile İtalya'nın başkenti Roma'da fena yakalandı.

Bir süitte iki gece kaldıkları öne sürülen ikili, Roma sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Catherine FitzGerald'ın bu kareler üzerine nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken açıklama geldi. Öpüşme fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşen iki taraf da açıklamalarıyla dikkat çekti.