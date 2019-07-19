HABER

Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'da dang humması yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:40 | Son Güncelleme

Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'da, dang humması nedeniyle yılın ilk yarısında 63 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'ta, yılın ilk 6 ayında dang humması nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti.

Dominik Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde yıl başından bu yana 3 bin 433 kişide virüse rastlandığı ve bu kişilerden 19'unun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Direktörü Nereida Solano, günde ortalama 20 vakanın tespit edildiğine dikkat çekerek, "Özellikle çocuklarda dang hummasına yakalananların oranı çok yüksek, yetkililerden bir an evvel harekete geçmelerini istiyoruz." dedi.

Honduras Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise bu yıl başından itibaren 15 bin 406 kişide dang hummasına rastlandığı ve bunlardan 44'ünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, dang hummasına yakalanma oranının nisandan bu yana yüzde 77,5 artış gösterdiği kaydedildi.

- Sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
Fotoğraflar// Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandıFotoğraflar// Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
63 ölü dang humması Dominik Cumhuriyeti Honduras

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.