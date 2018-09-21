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Dominik Cumhuriyeti'nde Çin Büyükelçiliği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

Dominik Cumhuriyeti'nde Çin Büyükelçiliği açıldı

SANTO DOMINGO (AA) - Çin ile Dominik Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden yaklaşık 5 ay sonra Latin Amerika ülkesinde Çin Büyükelçiliği açıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Santo Domingo'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, büyükelçiliğin açılışını tarihi bir gelişme olarak nitelendirerek, Çinli yatırımcı ve iş adamlarının Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas da Dominik halkının güvenilir bir müttefik aradığını, artık hem müttefik hem de dost bulduğunu ifade etti.

Vang'ın Devlet Başkanı Danilo Medina ile görüşmesi ve iki ülke arasında iş birliği anlaşmaları imzalanması bekleniyor.

Nisan ayı sonunda Tayvan ile bağını kesen Dominik Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki tesis etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Vang ile Vargas'ın Pekin'de bir araya gelerek, iki ülke arasında diplomatik ilişki tesisini ilan eden ortak tebliğ metni imzaladıklarını duyurmuştu.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini savunuyor.

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büyükelçilik çin diplomatik ilişki Dominik Cumhuriyeti

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