Dominik'te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın son sözleri yürek burktu

SabaH'ın haberine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Survivor yarışması kameramanı Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki evinde yas var. Ağabeyi Muammer Baycın, "Kardeşim 6 aydır Dominik'teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmişti. Hayat dolu, çok azimli biriydi. Sözlenmişti" dedi.

Alper Baycın’ın (24) babası Ahmet Baycın, oğluyla son görüşmesini anlattı. Muratpaşa'daki evinde taziyeleri kabul eden baba Ahmet Baycın da oğluyla en son 2 gün önce konuştuğunu belirterek "Alper farklı bir çocuktu. Son sözleri 'Sizi çok seviyorum' oldu" dedi.

Oğlunun üniversitede okurken de çalıştığını anlatan baba "Çok seri şekilde hem okudu hem çalıştı, kendini geliştirdi. Hayat dolu bir çocuktu, kimseyi kırmaz, kimseye zarar vermezdi" diye konuştu.

'BEN SENİN KİRPİKLERİNİN UÇLARINA KADAR SEVDİM'

Baycın'ın, Survivor yarışması bittikten sonra Türkiye'ye gelerek gelecek hafta nişan hazırlığı yaptığı sözlüsü Yasemin Çelik de duygularını İnstagram hesabından dile getirdi. Okuyanların gözlerini yaşartan mesajda Çelik şunları kaydetti: