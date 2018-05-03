Sevgilisi Sima Tarkan’ı geçtiğimiz ay New York’a götüren Engin, şu sıralar aşkıyla Dominik’te…
Oğulcan Engin Dominik'te aşka geldi
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Önceki gün El Limon Şelalesi’ni ziyaret eden Engin, aşkını öpmelere doyamadı.
Sevgilisi Sima Tarkan’ı geçtiğimiz ay New York’a götüren Engin, şu sıralar aşkıyla Dominik’te… Önceki gün El Limon Şelalesi’ni ziyaret eden Engin, aşkını öpmelere doyamadı.
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Genç adam, sevgilisiyle şelalenin önünde verdiği pozu paylaşıp altına ‘bebek’ notunu düştü.
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