MAGAZİN

Dominik'te aşka geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün sosyal medyada aşka geldi.

Sevgilisi Sima Tarkan’ı geçtiğimiz ay New York’a götüren Engin, şu sıralar aşkıyla Dominik’te…

Oğulcan Engin Dominik'te aşka geldi

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Önceki gün El Limon Şelalesi’ni ziyaret eden Engin, aşkını öpmelere doyamadı.

Önceki gün El Limon Şelalesi’ni ziyaret eden Engin, aşkını öpmelere doyamadı.
Sevgilisi Sima Tarkan’ı geçtiğimiz ay New York’a götüren Engin, şu sıralar aşkıyla Dominik’te… Önceki gün El Limon Şelalesi’ni ziyaret eden Engin, aşkını öpmelere doyamadı.
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Genç adam, sevgilisiyle şelalenin önünde verdiği pozu paylaşıp altına ‘bebek’ notunu düştü.

Genç adam, sevgilisiyle şelalenin önünde verdiği pozu paylaşıp altına ‘bebek’ notunu düştü.
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