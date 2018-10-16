"Domino nakil" ile şifa buldu, şifa verdi

Kadavradan nakil olmak için sıra bekleyen Fidan için uygun karaciğer bulunamayınca doktorları canlı vericiden nakil yapılmasını kararlaştırdı.

- "Bir dedemiz daha oldu"

"Kızımız glikojen depo hastalığından dolayı karaciğer metabolizmasını etkileyen bir hastalıkla yaşamına devam ediyordu. Kızımızın karaciğer fonksiyonları iyi ancak damarlarında hasarlanma vardı. Ona karaciğer naklini abisinden yaptık. Kadri Bey, kronik karaciğer hastalığıyla mücadele ediyordu. Kadri Bey'in de yeni bir karaciğere ihtiyacı vardı. Bu karaciğeri ona kullanmaya teklif ettik. Karaciğer fonksiyonu olarak iyi olduğu için gayet güzel onun ihtiyacını karşılayabilecek, uzun dönemde de kolestrol ilaçlarıyla beraber yeterli fonksiyon görebilecekti. Nakili gerçekleştirdik."

Operasyonu gerçekleştiren EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, dünyada çok yaygın olmayan "domino karaciğer nakli" ile iki hastanın da sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

- "Domino karaciğer nakli dünyada çok kullanılan bir yöntem değil"

Doktorların domino karaciğer nakli yapacaklarını öğrendiğinden şaşırdığını belirten Fidan, "Kardeşim de başka bir hastaya can verdi. Allah ondan razı olsun hiç tanımadığımız görmediğimiz bir insana yeniden can verdi. Dedemizi küçük yaşlarda kaybetmiştik artık bizim bir tane daha dedemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Abisinden yapılan karaciğer nakliyle ikinci kez hayata "Merhaba" diyen Beyza Nur Fidan, nakil olmak için beklediğini yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Fidan, "Lise eğitimimi tamamlayıp ressam olup artık bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Benim verdiğim karaciğer sayesinde bir hasta daha kurtuldu. Onunla yoğum bakımda tanıştım, O açıdan da çok mutluyum." diye konuştu.

- "Allah bana 2 tane daha torun verdi"

Genç kızın karaciğeriyle sağlığına kavuşan Kadri Tüzgen de zor günler yaşadığını ama hiç bir zaman ümidini kaybetmediğini aktardı.

Tüzgen, "Allah doktorlarımızdan da kızımızdan da razı olsun. 2 yıldır karaciğer nakli olmayı bekliyordum. Allah bana 2 tane daha torun verdi. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Hastaları ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Zeytunlu ve ekibini tebrik etti.

Budak, dünyada çok uygulanmayan "Domino karaciğer nakli"ni üniversitelerinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

