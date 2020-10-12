Dominos tel no, müşteri hizmetleri, adres bilgileri

Dominos ile iletişime geçmek istediğinizde farklı yollar izleyebilirsiniz.
Dominos telefon kullanarak kolayca iletişime geçebileceğiniz bir işletmedir. Dominos müşteri hizmetleri tel no olarak 444 33 22 numarasını arayabilirsiniz. Bu numarayı arayarak problemlerinizi halledebilirsiniz. Bu hattı 7/24 aramanızda herhangi bir sorun yok. Üstelik herhangi bir ücret ödemeniz de gerekmiyor. Dominos ile iletişime geçtiğinizde faturanıza sonradan eklenen ücretler de söz konusu olmuyor.
Dominosun müşterilerine ''şikayet/öneri hattı'' ile de hizmet sunuyor. Bir farklı Dominos pizza telefon numarası olan 0850 755 33 22 numarasını arayarak bu hizmete ulaşabilirsiniz. Böylece müşteri hizmetlerini beklemenize de gerek kalmaz. Aradığınız bu numaraya direkt şikayetinizle ilgili konuyu aktarabilirsiniz. Herhangi bir iyileştirme öneriniz olduğunda da yine bu numaradan kolayca iletmeniz mümkün. Aynı zamanda çağrı merkezi çalışanlarının profesyonelliği sayesinde probleminizi hızlıca çözebilirsiniz.
Dominos pizza tel numarasına gerek kalmadan iletişim kurabilmeniz için müşterilerine canlı destek imkanı sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle canlı destek imkanı sorun çözmede en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. Dominos.com.tr adresine gittiğinizde sağ alt köşede mavi bir baloncuk görüyorsunuz. Üzerinde üç nokta bulunan bu baloncuğa tıkladığınızda sizi canlı desteğe bağlamak için telefon numaranızı istiyor. Ardından canlı desteğe bağlanıyorsunuz. Bu şekilde sorularınızı yazarak da anında iletebilirsiniz.
Uzunca anlatmak istediğiniz bir öneriniz, şikayetiniz ya da teklifiniz varsa bunu maille de iletebilirsiniz. ''info@dominospizza.com.tr'' mail adresine istediğiniz zaman mail göndererek iletişim kurabilirsiniz.
Dominos pizza gerekli olabilecek durumlar için faks numarasını da müşterileriyle paylaşıyor: 0212 280 98 38.
Dominostan sipariş verirken ''gel al dominos'' kampanyasından faydalanabilirsiniz. Siparişinizin evinize gelmesini istiyorsanız iletişim kanallarından biri olan Dominos sipariş hattı da kullanabileceğiniz yöntemlerdendir. Dominos 444 33 22 hattından hızlıca sipariş oluşturabilirsiniz.
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