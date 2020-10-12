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Dominos tel no, müşteri hizmetleri, adres bilgileri

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bazen evde yemek yapmak hayli zor gelir ve dışarıdan yemek söylersiniz. Dominos da pizzalarıyla çoğu zaman böyle akşamların kurtarıcısıdır. Ancak siparişin istediğiniz gibi gelmediği ya da bazı şeylerden rahatsız olduğunuz zamanlar oluyor. Peki böyle zamanlarda şikayet, öneri ya da isteklerinizi nasıl ileteceksiniz? İşte Dominos tel no ve iletişim bilgileri...

Dominos tel no, müşteri hizmetleri, adres bilgileri

İçindekiler

  • Dominos şikayet, istek ve önerileriniz olduğunda direkt iletişim kurabileceğiniz işletmelerden biridir. Marka müşteri memnuniyetine her zaman önem veriyor. Bu yüzden pek çok farklı koldan işletme ile iletişim kurmanız mümkün. İşte Dominos iletişim kanalları ve Domino's numara, adres bilgileri.. Dominos İletişim Kanalları
  • Dominos tüm şubeler için merkez adresinin de paylaşımını yapıyor. Posta gönderilmesi gereken durumlarda bu adres kullanılabilir: Büyükdere Caddesi No 245 USO Center Maslak, İstanbul. Dominos Siparişimi Kolayca Nasıl Verebilirim?

Dominos şikayet, istek ve önerileriniz olduğunda direkt iletişim kurabileceğiniz işletmelerden biridir. Marka müşteri memnuniyetine her zaman önem veriyor. Bu yüzden pek çok farklı koldan işletme ile iletişim kurmanız mümkün. İşte Dominos iletişim kanalları ve Domino's numara, adres bilgileri..
Dominos İletişim Kanalları

Dominos ile iletişime geçmek istediğinizde farklı yollar izleyebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Hattı

Dominos telefon kullanarak kolayca iletişime geçebileceğiniz bir işletmedir. Dominos müşteri hizmetleri tel no olarak 444 33 22 numarasını arayabilirsiniz. Bu numarayı arayarak problemlerinizi halledebilirsiniz. Bu hattı 7/24 aramanızda herhangi bir sorun yok. Üstelik herhangi bir ücret ödemeniz de gerekmiyor. Dominos ile iletişime geçtiğinizde faturanıza sonradan eklenen ücretler de söz konusu olmuyor.

Şikayet/Öneri Hattı

Dominosun müşterilerine ''şikayet/öneri hattı'' ile de hizmet sunuyor. Bir farklı Dominos pizza telefon numarası olan 0850 755 33 22 numarasını arayarak bu hizmete ulaşabilirsiniz. Böylece müşteri hizmetlerini beklemenize de gerek kalmaz. Aradığınız bu numaraya direkt şikayetinizle ilgili konuyu aktarabilirsiniz. Herhangi bir iyileştirme öneriniz olduğunda da yine bu numaradan kolayca iletmeniz mümkün. Aynı zamanda çağrı merkezi çalışanlarının profesyonelliği sayesinde probleminizi hızlıca çözebilirsiniz.

Canlı Destek Hattı

Dominos pizza tel numarasına gerek kalmadan iletişim kurabilmeniz için müşterilerine canlı destek imkanı sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle canlı destek imkanı sorun çözmede en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. Dominos.com.tr adresine gittiğinizde sağ alt köşede mavi bir baloncuk görüyorsunuz. Üzerinde üç nokta bulunan bu baloncuğa tıkladığınızda sizi canlı desteğe bağlamak için telefon numaranızı istiyor. Ardından canlı desteğe bağlanıyorsunuz. Bu şekilde sorularınızı yazarak da anında iletebilirsiniz.

Mail Yoluyla İletişim

Uzunca anlatmak istediğiniz bir öneriniz, şikayetiniz ya da teklifiniz varsa bunu maille de iletebilirsiniz. ''info@dominospizza.com.tr'' mail adresine istediğiniz zaman mail göndererek iletişim kurabilirsiniz.

Faks Yoluyla İletişim

Dominos pizza gerekli olabilecek durumlar için faks numarasını da müşterileriyle paylaşıyor: 0212 280 98 38.

Adres

Dominos tüm şubeler için merkez adresinin de paylaşımını yapıyor. Posta gönderilmesi gereken durumlarda bu adres kullanılabilir: Büyükdere Caddesi No 245 USO Center Maslak, İstanbul.
Dominos Siparişimi Kolayca Nasıl Verebilirim?

Dominostan sipariş verirken ''gel al dominos'' kampanyasından faydalanabilirsiniz. Siparişinizin evinize gelmesini istiyorsanız iletişim kanallarından biri olan Dominos sipariş hattı da kullanabileceğiniz yöntemlerdendir. Dominos 444 33 22 hattından hızlıca sipariş oluşturabilirsiniz.

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