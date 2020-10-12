Dominos tel no, müşteri hizmetleri, adres bilgileri

Dominos şikayet, istek ve önerileriniz olduğunda direkt iletişim kurabileceğiniz işletmelerden biridir. Marka müşteri memnuniyetine her zaman önem veriyor. Bu yüzden pek çok farklı koldan işletme ile iletişim kurmanız mümkün. İşte Dominos iletişim kanalları ve Domino's numara, adres bilgileri..

Dominos İletişim Kanalları

Dominos ile iletişime geçmek istediğinizde farklı yollar izleyebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Hattı

Dominos telefon kullanarak kolayca iletişime geçebileceğiniz bir işletmedir. Dominos müşteri hizmetleri tel no olarak 444 33 22 numarasını arayabilirsiniz. Bu numarayı arayarak problemlerinizi halledebilirsiniz. Bu hattı 7/24 aramanızda herhangi bir sorun yok. Üstelik herhangi bir ücret ödemeniz de gerekmiyor. Dominos ile iletişime geçtiğinizde faturanıza sonradan eklenen ücretler de söz konusu olmuyor.

Şikayet/Öneri Hattı

Dominosun müşterilerine ''şikayet/öneri hattı'' ile de hizmet sunuyor. Bir farklı Dominos pizza telefon numarası olan 0850 755 33 22 numarasını arayarak bu hizmete ulaşabilirsiniz. Böylece müşteri hizmetlerini beklemenize de gerek kalmaz. Aradığınız bu numaraya direkt şikayetinizle ilgili konuyu aktarabilirsiniz. Herhangi bir iyileştirme öneriniz olduğunda da yine bu numaradan kolayca iletmeniz mümkün. Aynı zamanda çağrı merkezi çalışanlarının profesyonelliği sayesinde probleminizi hızlıca çözebilirsiniz.

Canlı Destek Hattı

Dominos pizza tel numarasına gerek kalmadan iletişim kurabilmeniz için müşterilerine canlı destek imkanı sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle canlı destek imkanı sorun çözmede en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. Dominos.com.tr adresine gittiğinizde sağ alt köşede mavi bir baloncuk görüyorsunuz. Üzerinde üç nokta bulunan bu baloncuğa tıkladığınızda sizi canlı desteğe bağlamak için telefon numaranızı istiyor. Ardından canlı desteğe bağlanıyorsunuz. Bu şekilde sorularınızı yazarak da anında iletebilirsiniz.