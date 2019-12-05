Domuz avında arkadaşını vuran şahıs hakim karşısında

Bolu’nun Mengen ilçesinde ava gittiği arkadaşını domuz zannedip vurduğu iddia edilen şahıs hakim karşısına çıktı.

İddiaya göre, 2017 yılının Ekim ayında Bolu’nun Mengen ilçesinde Mustafa Ç. arkadaşı Zeki Öztürk ile beraber sabah saatlerinde ava gitti. Öğlen saatlerine kadar dönmeyen Zeki Öztürk’ü merak eden ailesi ve yakınları aramaya çıktı. Ormanda yapılan aramalarda parçalanmış insan cesedi gören Öztürk’ün yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Otopsisi yapılan cesedin Zeki Öztürk’e ait olduğu kesinleşirken, ölüm nedeninin silahlı yaralanmaya bağlı olduğu ortaya çıktı. Jandarma yaptığı soruşturma sonucunda Zeki Öztürk’ü, ava çıktığı arkadaşı Mustafa Ç.’nin vurduğunu tespit etti. Mustafa Ç. gözaltına alındı.

“Olay nedeni ile çok üzüldüm”

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla “taksirle ölüme neden olma” suçlaması ile hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mustafa Ç., olayla ilgili savunma yaptı. Mustafa Ç. savunmasında arkadaşını domuz zannedip vurduğunu ve olayla nedeni ile çok üzüldüğünü söyleyerek, “Olay günü Zeki amca ile beraber sabah namazından sonra domuz avına çıkmıştık. Ben yanıma kayınpederimin eniştesinin tüfeğini aldım. Ölen Zeki de kendi silahı vardı. Köyden yaklaşık 2 buçuk 3 kilometre kadar ayrıldık. Yanımızdaki köpekler havlamaya başlayınca ölen Zeki bana etrafta domuz olabileceğini, yattığı yerde tespit edip kalkmadan vurabileceğini söyledi. Bana da domuzun kaçması ihtimaline binaen domuzun yolunu tutmamı söyledi. Ben bu kapsamda kendisinden 500 veya 600 metre kadar uzaklaştım. Bir el ateş ettiğini de duydum. Beklediğim yerde bana yaklaşık 35 veya 40 metre mesafede çalıların kuvvetli bir şekilde hışırdadığını duydum. Domuzun geldiğini düşünerek nişan alıp ateş ettim. Bir müddet bekledim. Domuzun bana zarar verebileceğinden korktum. Hareketsiz olduğunu anlayınca yanına yanaştım. Gittiğimde vurduğumun domuz olmadığını, ölenin Zeki olduğunu gördüm. Kendisi başından vurulmuştu. Kontrol ettiğimde vefat ettiğini anladım. Kendisi benim çok yakınımdı. Sürekli olarak birlikte ava giderdik. Bu olay nedeniyle çok üzüldüm. Kimseye de ilk başta bildiremedim" dedi.