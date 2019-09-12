HABER

Domuz avında arkadaşını yanlışlıkla vurup öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde domuz avına giden Nusret Yıldırım (50), arkadaşı G.B.

Erkan BAY/MADEN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde domuz avına giden Nusret Yıldırım (50), arkadaşı G.B. (23) tarafından tüfekle kazara VURULARAK, YAŞAMINI YİTİRDİ.
Olay, dün gece Karatop köyünde meydana geldi. Nusret Yıldırım ile G.B., gece saatlerinde domuz avı için ormanlık alanına gitti. Ormanda farklı bölgelere ayrılan Yıldırım ve G.B., domuz aramaya başladı. G.B. arama yaptığı sırada çalılıkların arasında gelen sesi domuz zannederek tüfeğiyle ateş etti. Çalılıkların arasına giden G.B., arkadaşı Nusret Yıldırım'ı vurduğunu gördü ve hemen jandarma ile sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesi sonucu Yıldırım'ın öldüğü belirlendi.
Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, G.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Karabük’te DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandıKarabük’te DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (5)HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.