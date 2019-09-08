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Domuz avında başka bir avcı tarafından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta başka bir avcının kendisini domuz sanıp ateş etmesi sonucu sırtından vurulan avcı Ramazan Dinçer (64), yaşamını yitirdi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta başka bir avcının kendisini domuz sanıp ateş etmesi sonucu sırtından vurulan avcı Ramazan Dinçer (64), yaşamını yitirdi.
​Merkez ilçeye bağlı Eskisaray köyünde, bugün sabah erken saatlerde iki grup halinde domuz avına çıkıldı. Av sırasında Recep Avşar (33), çalılıklar arasından ses geldiğini fark edip, domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Ateş ettiği noktaya giden Avşar, diğer avcı gruptan Ramazan Dinçer'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sırtından yaralanan Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Avşar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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