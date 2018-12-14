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Domuz avında, kardeşinin tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 22:44 | Son Güncelleme

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, yaban domuzu avına giden A.E.

Domuz avında, kardeşinin tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

Nedim KOVAN/GÖLKÖY, (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Gölköy ilçesinde, yaban domuzu avına giden A.E. iddiaya göre, kazara ateş alan tüfeğiyle ağabeyi Bahtiyar E.'yi (45), vurarak öldürdü.
Olay, Gölköy ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar E. ve kardeşi A.E.'nin de aralarında bulunduğu grup domuz avı için ormana gitti. İddiaya göre, A.E.'nin kazayla ateş alan tüfeğinden çıkan mermi, ağabeyi Bahtiyar E.'ye isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bahtiyar E., olay yerinde hayatını kaybetti. Bahtiyar E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili A.E. ve 5 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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