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Domuz avında kaza kurşunuyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Baraklı köyünde Nuri Karabulut, (34) traktörle domuz avına giderken elindeki tüfeğin kaza ile ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Domuz avında kaza kurşunuyla öldü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Baraklı köyünde Nuri Karabulut, (34) traktörle domuz avına giderken elindeki tüfeğin kaza ile ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Nuri Karabulut, arkadaşlarıyla Baraklı köyü Sarıyaka mevkiinde traktörle domuz avına çıktı. Karabulut, traktör seyir halindeyken elindeki tüfeğin kaza ile ateş alması sonucu başından vuruldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karabulut'un öldüğü belirlendi. Karabulut'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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