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Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişi, domuz avında kazara arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu.Olay, Maden ilçesi Karatop köyünde meydana geldi.

Elazığ’da bir kişi, domuz avında kazara arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, Maden ilçesi Karatop köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Yıldırım (50), 2 arkadaşı ile dün akşamüstü domuz avına çıktı. Domuz göremeyen 3 arkadaş, saat 23.00 sıralarında geri geldikten sonra Yıldırım ve G.B. (23) gece saat 02.00 sularında yine domuz avı için ormana gitti. Farklı yerlerden ormana giren iki arkadaş domuz aramaya başladı. Bu sırada G.B., çalılardan gelen sesi domuz zannederek tüfeğini ateşledi. Ateş ettiği yere giden G.B., arkadaşı Yıldırım’ı vurduğunu gördü. Ardından hemen ilçeye giden G.B., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. G.B. gözaltına alınırken, Yıldırım’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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