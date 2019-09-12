Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde, av tüfeğiyle kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Karatop köyünde yaşayan Nusret Yıldırım (55) birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı G.B'nin (23) av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı.
Çalılık alanda arkadaşını yerde hareketsiz yatarken gören G.B, durumu köydeki vatandaşlara ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan G.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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