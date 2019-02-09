Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi öldü

Aydın'da domuz avında av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen kişi öldü.
İddiaya göre, Aşağıkayacık Mahallesi Kavacık mevkisinde domuz avına çıkan S.Ç'nin (19) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.
Saçmalar, bölgede avlanan Mustafa Ayaz'a (54) isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Ayaz'ın cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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