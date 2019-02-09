HABER

Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi öldü

Aydın'da domuz avında av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen kişi öldü.

İddiaya göre, Aşağıkayacık Mahallesi Kavacık mevkisinde domuz avına çıkan S.Ç'nin (19) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.

Saçmalar, bölgede avlanan Mustafa Ayaz'a (54) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Ayaz'ın cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!
Türkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyorTürkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Domuz avı kazara

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Öz'ün babası hayatını kaybetti

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!

Kocaeli’deki feci kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!

Türkiye'den Çin'e sert tepki: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Annesine söyleyemediler! Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binadan kurtulan yaralıları ziyaret etti

Faciayı anlattılar! 'Eşim yanımda can verdi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.