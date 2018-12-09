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Domuz avında vurduğu kişinin ölümüne neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, domuz avına çıkan gruptan S.A.

Domuz avında vurduğu kişinin ölümüne neden oldu

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, domuz avına çıkan gruptan S.A. (18), kazara Cemalettin Çakır'ı (61) vurdu. S.A.'nın, sağlık ekiplerinin ulaşabilecekleri yere kadar sırtında taşıdığı Cemalettin Çakır'ın öldüğü belirlendi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Geyve ilçesi Doğancıl Yaylası'nda meydana geldi. Ava çıkan 5 kişilik gruptan S.A., domuzları fark edip ateş etti. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, 2 çocuk babası Cemalettin Çakır'ı isabet etti. Gruptaki diğer avcılar korkup kaçarken, S.A. babasını arayarak yanlışlıkla Cemalettin Çakır'ı vurduğunu söyledi, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. S.A., Cemalettin Çakır'ı 112 Acil ekibinin ulaşabileceği yere kadar sırtında taşıdı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çakır'ın öldüğü belirlendi. Çakır'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
S.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaçan diğer 3 kişi de bulunarak ifadelerine başvuruldu.

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