HABER

Domuz avında vurulan kişi, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Zübeyir Avaner (48), birlikte ava çıktığı akrabalarından birinin, gelen sesin domuzdan geldiğini sanıp ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Domuz avında vurulan kişi, hayatını kaybetti

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Zübeyir Avaner (48), birlikte ava çıktığı akrabalarından birinin, gelen sesin domuzdan geldiğini sanıp ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.
Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde Zübeyir Avaner ve 3 akrabası domuz avına çıktı. Avcılardan biri, domuz olduğunu düşündüğü çalılıklar arasından gelen sesin bulunduğu bölgeye ateş açtı. Tüfekten çıkan mermiler, Zübeyir Avaner'e isabet etti. Ağır yaralanan Avaner, yanındaki akrabaları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zübeyir Avaner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Avaner'in ölümüyle ilgili birlikte ava çıktığı 3 kişiyi gözaltına alan jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Trafik kazaları mobese kameralarına takıldıTrafik kazaları mobese kameralarına takıldı
Dönüşü kaçırıp geri giden otomobile başka otomobil çarptı: 8 yaralıDönüşü kaçırıp geri giden otomobile başka otomobil çarptı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.