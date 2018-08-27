Domuz avında vurulan kişi, hayatını kaybetti

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Zübeyir Avaner (48), birlikte ava çıktığı akrabalarından birinin, gelen sesin domuzdan geldiğini sanıp ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde Zübeyir Avaner ve 3 akrabası domuz avına çıktı. Avcılardan biri, domuz olduğunu düşündüğü çalılıklar arasından gelen sesin bulunduğu bölgeye ateş açtı. Tüfekten çıkan mermiler, Zübeyir Avaner'e isabet etti. Ağır yaralanan Avaner, yanındaki akrabaları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zübeyir Avaner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Avaner'in ölümüyle ilgili birlikte ava çıktığı 3 kişiyi gözaltına alan jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.

